Які документи необхідно одеситам змінити після одруження

Які документи необхідно змінити одеситам після одруження
У разі вибору нового прізвища після одруження, протягом місяця одесити повинні зміни ряд документів. Частина з них оновлення не потребує.
Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Право зміни прізвища під час реєстрації шлюбу гарантує ст. 35 Сімейного Кодексу. У громадян завжди є вибір залишити своє прізвище або взяти прізвище нареченого чи нареченої. Крім того, до свого прізвища можна додати прізвище нареченого/нареченої або якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище.
За їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої/нареченого вже є подвійним, вона/він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.
Які документи підлягають зміні
У разі зміні прізвища протягом місяця треба буде обов'язково змінювати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- паспорт для виїзду за кордон;
- облікова картка платника податків
- водійське посвідчення;
Якщо у вас є нижче перелічені документи, то необхідно внести зміни й до них:
- дані в реєстрі виборців
- медичні картки й страховий поліс
- реєстрація та страхування автомобіля
- банківські договори, картки та рахунки
- заповіт і реєстраційні документи підприємця
Документи, які не підлягають зміні:
- трудова книжка (у відділі кадрів повинні внести до неї відповідну поправку)
- документи про освіту (дипломи про середню і вищу освіту, дипломи кандидатів і докторів наук, сертифікати про проходження курсів з підвищення кваліфікації тощо)
- документи, які встановлюють право на майно.
Нагадаємо, з початку 2023 року відділами ДРАЦС південного регіону зареєстровано 4 746 шлюбів. З яких 3 226 шлюбів у Одеській області, 1 466 шлюбів у Миколаївській області та 54 шлюби у Херсонській області.