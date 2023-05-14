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Які документи необхідно змінити одеситам після одруження

14 травня 2023 19:15
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Які документи необхідно одеситам змінити після одруження
Весільна церемонія. Фото: pixabay
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У разі вибору нового прізвища після одруження, протягом місяця одесити повинні зміни ряд документів. Частина з них оновлення не потребує.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

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Право зміни прізвища під час реєстрації шлюбу гарантує ст. 35 Сімейного Кодексу. У громадян завжди є вибір залишити своє прізвище або взяти прізвище нареченого чи нареченої. Крім того,  до свого прізвища можна додати прізвище нареченого/нареченої або якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище.

За їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої/нареченого вже є подвійним, вона/він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Які документи підлягають зміні

У разі зміні прізвища протягом місяця треба буде обов'язково змінювати такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • паспорт для виїзду за кордон;
  • облікова картка платника податків
  • водійське посвідчення;

Якщо у вас є нижче перелічені документи, то необхідно внести зміни й до них:

  • дані в реєстрі виборців
  • медичні картки й страховий поліс
  • реєстрація та страхування автомобіля
  • банківські договори, картки та рахунки
  • заповіт і реєстраційні документи підприємця

Документи, які не підлягають зміні:

  • трудова книжка (у відділі кадрів повинні внести до неї відповідну поправку)
  • документи про освіту (дипломи про середню і вищу освіту, дипломи кандидатів і докторів наук, сертифікати про проходження курсів з підвищення кваліфікації тощо)
  • документи, які встановлюють право на майно.

Нагадаємо, з початку 2023 року відділами ДРАЦС південного регіону зареєстровано 4 746 шлюбів. З яких 3 226 шлюбів у Одеській області, 1 466 шлюбів у Миколаївській області та 54 шлюби у Херсонській області.

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