Які документи необхідно одеситам змінити після одруження

Весільна церемонія. Фото: pixabay

У разі вибору нового прізвища після одруження, протягом місяця одесити повинні зміни ряд документів. Частина з них оновлення не потребує.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

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Право зміни прізвища під час реєстрації шлюбу гарантує ст. 35 Сімейного Кодексу. У громадян завжди є вибір залишити своє прізвище або взяти прізвище нареченого чи нареченої. Крім того, до свого прізвища можна додати прізвище нареченого/нареченої або якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище.

За їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої/нареченого вже є подвійним, вона/він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Які документи підлягають зміні

У разі зміні прізвища протягом місяця треба буде обов'язково змінювати такі документи:

паспорт громадянина України;

паспорт для виїзду за кордон;

облікова картка платника податків

водійське посвідчення;

Якщо у вас є нижче перелічені документи, то необхідно внести зміни й до них:

дані в реєстрі виборців

медичні картки й страховий поліс

реєстрація та страхування автомобіля

банківські договори, картки та рахунки

заповіт і реєстраційні документи підприємця

Документи, які не підлягають зміні:

трудова книжка (у відділі кадрів повинні внести до неї відповідну поправку)

документи про освіту (дипломи про середню і вищу освіту, дипломи кандидатів і докторів наук, сертифікати про проходження курсів з підвищення кваліфікації тощо)

документи, які встановлюють право на майно.

Нагадаємо, з початку 2023 року відділами ДРАЦС південного регіону зареєстровано 4 746 шлюбів. З яких 3 226 шлюбів у Одеській області, 1 466 шлюбів у Миколаївській області та 54 шлюби у Херсонській області.