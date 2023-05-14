Какие документы необходимо одесситам изменить после женитьбы

Какие документы необходимо изменить одесситам после женитьбы
В случае выбора новой фамилии после женитьбы, в течение месяца одесситы должны изменить ряд документов. Часть из них в обновлении не нуждается.
Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.
Право смены фамилии при регистрации брака гарантирует ст. 35 Семейного Кодекса. У граждан всегда есть выбор оставить свою фамилию или взять фамилию жениха или жениха. Кроме того, к своей фамилии можно добавить фамилию жениха/невесты, если они оба желают иметь двойную фамилию.
По их согласию определяется с какой фамилии она будет начинаться. Если на момент регистрации брака фамилия невесты/жениха уже двойная, она/он имеет право заменить одну из частей своей фамилии по фамилии второй.
Какие документы подлежат изменению
При смене фамилии в течение месяца нужно будет обязательно менять следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт для выезда за границу;
- учетная карточка налогоплательщика
- водительское удостоверение;
Если у вас есть перечисленные ниже документы, то необходимо внести изменения и в них:
- данные в реестре избирателей
- медицинские карты и страховой полис
- регистрация и страхование автомобиля
- банковские договоры, карты и счета
- завещание и регистрационные документы предпринимателя
Документы, не подлежащие изменению:
- трудовая книжка (в отделе кадров должны внести в нее соответствующую поправку)
- документы об образовании (дипломы о среднем и высшем образовании, дипломы кандидатов и докторов наук, сертификаты о прохождении курсов по повышению квалификации и т.п.)
- документы, устанавливающие право на имущество.
Напомним, с начала 2023 года отделами ДРАЦС южного региона зарегистрировано 4 746 браков. Из которых 3226 браков в Одесской области, 1466 браков в Николаевской области и 54 брака в Херсонской области.