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Какие документы необходимо изменить одесситам после женитьбы

14 мая 2023 19:15
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Какие документы необходимо одесситам изменить после женитьбы
Свадебная церемония. Фото: pixabay
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В случае выбора новой фамилии после женитьбы, в течение месяца одесситы должны изменить ряд документов. Часть из них в обновлении не нуждается.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

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Право смены фамилии при регистрации брака гарантирует ст. 35 Семейного Кодекса. У граждан всегда есть выбор оставить свою фамилию или взять фамилию жениха или жениха. Кроме того, к своей фамилии можно добавить фамилию жениха/невесты, если они оба желают иметь двойную фамилию.

По их согласию определяется с какой фамилии она будет начинаться. Если на момент регистрации брака фамилия невесты/жениха уже двойная, она/он имеет право заменить одну из частей своей фамилии по фамилии второй.

Какие документы подлежат изменению

При смене фамилии в течение месяца нужно будет обязательно менять следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт для выезда за границу;
  • учетная карточка налогоплательщика
  • водительское удостоверение;

Если у вас есть перечисленные ниже документы, то необходимо внести изменения и в них:

  • данные в реестре избирателей
  • медицинские карты и страховой полис
  • регистрация и страхование автомобиля
  • банковские договоры, карты и счета
  • завещание и регистрационные документы предпринимателя

Документы, не подлежащие изменению:

  • трудовая книжка (в отделе кадров должны внести в нее соответствующую поправку)
  • документы об образовании (дипломы о среднем и высшем образовании, дипломы кандидатов и докторов наук, сертификаты о прохождении курсов по повышению квалификации и т.п.)
  • документы, устанавливающие право на имущество.

Напомним, с начала 2023 года отделами ДРАЦС южного региона зарегистрировано 4 746 браков. Из которых 3226 браков в Одесской области, 1466 браков в Николаевской области и 54 брака в Херсонской области.

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