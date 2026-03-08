Обстріли півдня України 7-8 березня — які наслідки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: Віталій Кім/Telegram

За останню добу російські війська знову атакували кілька областей півдня та сходу України. Під ударами були зокрема Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області. Ворог застосовував дрони, артилерію та авіацію, а кількість атак у деяких регіонах сягнула сотень.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на інформацію від офіційних представників областей.

Обстріли Миколаївщини

У Миколаївській області протягом минулої доби сили протиповітряної оборони знищили або подавили п’ять ударних безпілотників типу "Shahed 131/136" та дронів-імітаторів. Про ситуацію в регіоні повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, найбільше атак зафіксували у Миколаївському районі. Російські війська протягом дня неодноразово запускали FPV-дрони по прибережних громадах.

"Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади", — повідомив Кім.

Один із дронів влучив у цивільний транспорт медиків. Це сталося поблизу села Дмитрівка. Під час удару постраждали двоє медиків, які перебували в автомобілі під час атаки.

"Поранення отримали двоє людей – 57-річний чоловік та 34-річна жінка, водій та парамедик. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, задовільний. Вони продовжують перебувати в лікарні", — повідомив Кім.

Наслідки атаки на автівку медиків на Миколаївщині. Фото: Віталій Кім/Telegram

Обстріл Дніпропетровщини

Тим часом російські війська атакували і Дніпропетровську область. Про наслідки повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, під ударом опинилися одразу два райони області. Ворог використовував безпілотники та артилерію.

"Росіяни атакували два райони області безпілотниками та артилерією", — зазначив Ганжа.

У Кривому Розі після атаки виникла пожежа. Також пошкоджено транспортну інфраструктуру міста.

Складна ситуація була і на Нікопольщині. Там під обстріл потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Попри інтенсивні удари, обійшлося без постраждалих.

Пошкоджений будинок на Дніпропетровщині. Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Обстріли Запоріжжя

Ще масштабнішими стали обстріли Запорізької області. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, протягом доби російські війська завдали сотні ударів по регіону.

"Впродовж доби окупанти завдали 962 удари по 38 населених пунктах Запорізької області", — повідомив Федоров.

Зокрема, російська армія здійснила 17 авіаударів по кількох населених пунктах. Крім того, окупанти активно застосовували безпілотники. Переважно йшлося про FPV-дрони, які атакували десятки населених пунктів області.

Ще п’ять разів російські війська били з реактивних систем залпового вогню, а понад дві сотні разів — з артилерії. Унаслідок обстрілів надійшло десятки повідомлень про руйнування цивільних об’єктів.

"Надійшло 64 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури", — зазначив Федоров.

Пошкоджений будинок на Запоріжжі. Фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, вчора росіяни безпілотниками атакували порти Одещини. Після влучань спалахнули резервуари з рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також ми повідомляли, що окупанти у ніч на 7 березня завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку у Харкові. Внаслідок атаки загинули одинадцятеро людей.

Загалом у ніч на 7 березня російські терористи застосували проти України 29 ракет, майже половина з яких — балістичні, а також 480 безпілотників, більшість із них — ударні дрони типу "шахед".