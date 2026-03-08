Обстрелы юга Украины за последние сутки, 7-8 марта — какие разрушения

Последствия обстрелов Николаевщины. Фото: Виталий Ким/Telegram

За последние сутки, 7-8 марта, российские террористы атаковали несколько областей юга и востока Украины. Под ударами были в том числе и Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области. Оккупанты применяли дроны, артиллерию и авиацию, а количество атак в некоторых регионах достигло сотен.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на информацию от официальных представителей областей.

Обстрелы Николаевщины

В Николаевской области за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили пять ударных беспилотников типа "Shahed 131/136" и дронов-имитаторов. О ситуации в регионе сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, больше всего атак зафиксировали в Николаевском районе. Российские войска в течение дня неоднократно запускали FPV-дроны по прибрежным общинам.

"Вчера враг семь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады", — сообщил Ким.

Один из дронов попал в гражданский транспорт медиков. Это произошло вблизи села Дмитровка. Во время удара пострадали двое медиков, которые находились в автомобиле во время атаки.

"Ранения получили два человека — 57-летний мужчина и 34-летняя женщина, водитель и парамедик. Они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших стабильное, удовлетворительное. Они продолжают находиться в больнице", — сообщил Ким.

Последствия атаки на машину медиков на Николаевщине. Фото: Виталий Ким/Telegram

Обстрел Днепропетровской области

Тем временем российские войска атаковали и Днепропетровскую область. О последствиях сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, под ударом оказались сразу два района области. Враг использовал беспилотники и артиллерию.

"Россияне атаковали два района области беспилотниками и артиллерией", — отметил Ганжа.

В Кривом Роге после атаки возник пожар. Также повреждена транспортная инфраструктура города.

Сложная ситуация была и на Никопольщине. Там под обстрел попали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады. Несмотря на интенсивные удары, обошлось без пострадавших.

Поврежденный дом на Днепропетровщине. Фото: Александр Ганжа/Telegram

Обстрелы Запорожья

Еще более масштабными стали обстрелы Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его информации, в течение суток российские войска нанесли сотни ударов по региону.

"В течение суток оккупанты нанесли 962 удара по 38 населенным пунктам Запорожской области", — сообщил Федоров.

В частности, российская армия осуществила 17 авиаударов по нескольким населенным пунктам. Кроме того, оккупанты активно применяли беспилотники. Преимущественно речь шла о FPV-дронах, которые атаковали десятки населенных пунктов области.

Еще пять раз российские войска били из реактивных систем залпового огня, а более двухсот раз — из артиллерии. В результате обстрелов поступили десятки сообщений о разрушении гражданских объектов.

"Поступило 64 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", — отметил Федоров.

Поврежденный дом в Запорожье. Фото: Иван Федоров/Telegram

