Обстрелы юга Украины за последние сутки, 7-8 марта — какие разрушения

Россияне ранили медиков во время атаки на Николаевщине
За последние сутки, 7-8 марта, российские террористы атаковали несколько областей юга и востока Украины. Под ударами были в том числе и Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области. Оккупанты применяли дроны, артиллерию и авиацию, а количество атак в некоторых регионах достигло сотен.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на информацию от официальных представителей областей.
Обстрелы Николаевщины
В Николаевской области за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили пять ударных беспилотников типа "Shahed 131/136" и дронов-имитаторов. О ситуации в регионе сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, больше всего атак зафиксировали в Николаевском районе. Российские войска в течение дня неоднократно запускали FPV-дроны по прибрежным общинам.
"Вчера враг семь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады", — сообщил Ким.
Один из дронов попал в гражданский транспорт медиков. Это произошло вблизи села Дмитровка. Во время удара пострадали двое медиков, которые находились в автомобиле во время атаки.
"Ранения получили два человека — 57-летний мужчина и 34-летняя женщина, водитель и парамедик. Они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших стабильное, удовлетворительное. Они продолжают находиться в больнице", — сообщил Ким.
Обстрел Днепропетровской области
Тем временем российские войска атаковали и Днепропетровскую область. О последствиях сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, под ударом оказались сразу два района области. Враг использовал беспилотники и артиллерию.
"Россияне атаковали два района области беспилотниками и артиллерией", — отметил Ганжа.
В Кривом Роге после атаки возник пожар. Также повреждена транспортная инфраструктура города.
Сложная ситуация была и на Никопольщине. Там под обстрел попали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады. Несмотря на интенсивные удары, обошлось без пострадавших.
Обстрелы Запорожья
Еще более масштабными стали обстрелы Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его информации, в течение суток российские войска нанесли сотни ударов по региону.
"В течение суток оккупанты нанесли 962 удара по 38 населенным пунктам Запорожской области", — сообщил Федоров.
В частности, российская армия осуществила 17 авиаударов по нескольким населенным пунктам. Кроме того, оккупанты активно применяли беспилотники. Преимущественно речь шла о FPV-дронах, которые атаковали десятки населенных пунктов области.
Еще пять раз российские войска били из реактивных систем залпового огня, а более двухсот раз — из артиллерии. В результате обстрелов поступили десятки сообщений о разрушении гражданских объектов.
"Поступило 64 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", — отметил Федоров.
Напомним, вчера россияне беспилотниками атаковали порты Одесской области. После попаданий загорелись резервуары с растительным маслом и поврежден зерновой склад. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Также мы сообщали, что оккупанты в ночь на 7 марта нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Харькове. В результате атаки погибли одиннадцать человек.
Всего в ночь на 7 марта российские террористы применили против Украины 29 ракет, почти половина из которых — баллистические, а также 480 беспилотников, большинство из них — ударные дроны типа "шахед".
