Атака РФ по Одессе — появились первые фото последствий удара

Дата публикации 7 марта 2026 09:22
Ночная атака российских БпЛА на Одессу: куда поцелились
Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 7 марта оккупанты РФ осуществили массированную атаку дронами по Одессе и области. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры, а на территории портовой зоны возникли масштабные пожары.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ГВА и Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Ночной обстрел Одессы

Ночь в Одессе в очередной раз прошла под звуки воздушной тревоги и работы противовоздушной обороны. Российская армия направила на регион несколько волн ударных беспилотников. Часть из них атаковала портовую инфраструктуру города.

Пожежа в Одесі
Пожар на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 00:35. Уже через несколько минут Воздушные силы сообщили о движении дронов из акватории Черного моря в направлении Одессы. Около 01:20 военные предупредили о новых группах беспилотников, которые приближались к городу. Еще несколько волн БпЛА зафиксировали в 01:32.

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов.

"Ночью враг совершил массированную атаку по Одессе. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала", — сообщил глава ГВА.

Рятувальники працюють на місці пожежі
Спасатели тушат пожар на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

Масштабные пожары после попадания

После ударов на территории портовой инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары. К ликвидации последствий атаки привлекли значительные силы спасателей.

В ГСЧС уточнили, что огонь тушили более 80 спасателей. Для этого использовали около двадцати единиц специальной техники.

ДСНС на місці влучання в Одесі
Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Несмотря на мощную атаку, человеческих жертв удалось избежать. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания, а соответствующие службы продолжают оценивать масштабы повреждений инфраструктуры.

Рятувальники гасять пожежу в Одесі
Спасатели водой из шланга тушат огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, ночью россияне также нанесли баллистический удар по жилому кварталу Харькова. В результате удара оккупантов уже известно о семи погибших, но под завалами еще могут находиться люди.

Также мы писали, что по данным Президента Украины Владимира Зеленского, Россия ночью применила против Украины 29 ракет, почти половина из которых — баллистические, а также 480 дронов, большинство из них — "Шахеды". Удары были направлены по энергетике и инфраструктуре в разных регионах страны.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

