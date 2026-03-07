Атака дронів на Одесу: куди поцілили росіяни

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

У ніч проти 7 березня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Одесу та область. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури, а на території портової зони виникли масштабні пожежі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської МВА та Головне управління ДСНС в Одеській області.

Нічний обстріл Одеси

Ніч в Одесі вкотре пройшла під звуки повітряної тривоги та роботи протиповітряної оборони. Російська армія спрямувала на регіон кілька хвиль ударних безпілотників. Частина з них атакувала портову інфраструктуру міста.

Пожежа на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 00:35. Уже за кілька хвилин Повітряні сили повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Близько 01:20 військові попередили про нові групи безпілотників, які наближалися до міста. Ще кілька хвиль БпЛА зафіксували о 01:32.

Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що ворог завдав удару по одному з інфраструктурних об’єктів.

"Вночі ворог здійснив масовану атаку по Одесі. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури. Інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила", — повідомив очільник МВА.

Рятувальники гасять пожежу на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Масштабні пожежі після влучання

Після ударів на території портової інфраструктури спалахнули масштабні пожежі. До ліквідації наслідків атаки залучили значні сили рятувальників.

У ДСНС уточнили, що вогонь гасили понад 80 рятувальників. Для цього використали близько двадцяти одиниць спеціальної техніки.

Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Попри потужну атаку, людських жертв вдалося уникнути. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання, а відповідні служби продовжують оцінювати масштаби пошкоджень інфраструктури.

Рятувальники водою зі шланга гасять вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, вночі росіяни також завдали балістичного удару по житловому кварталу Харкова. Внаслідок удару окупантів вже відомо про сімох загиблих, але під завалами ще можуть перебувати люди.

Також ми писали, що за даними Президента України Володимира Зеленського, Росія вночі застосувала проти України 29 ракет, майже половина з яких — балістичні, а також 480 дронів, більшість із них — "шахеди". Удари були спрямовані по енергетиці та інфраструктурі в різних регіонах країни.