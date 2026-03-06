На Одещині було чутно вибух

Дим після атаки. Фото ілюсративне: скриншот з відео

На Одещині зараз, 6 березня, пролунали вибухи. Росіяни атакують дронами-камікадзе з Чорного моря. Ймовірно працювало ППО. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 6 березня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про ру БпЛА у напрямку Південного з акваторії Чорного моря. Ймовірно спрацювала ППО. Зазначимо, тривогу оголосили о 13:52, збиття відбулося близько 13:56. Відбій оголосили о 13:58.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.