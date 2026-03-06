В Одесской области был слышен взрыв

На Одесчине прогремел взрыв — что известно об атаке
В Одесской области сейчас, 6 марта, прогремели взрывы. Россияне атакуют дронами-камикадзе с Черного моря. Вероятно работало ПВО. Сейчас информации о последствиях нет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.
Взрывы в Одесской области
Сегодня, 6 марта, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в направлении Южного из акватории Черного моря. Вероятно сработала ПВО. Отметим, тревогу объявили в 13:52, сбитие произошло около 13:56. Отбой объявили в 13:58.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, 6 марта оккупанты атаковали Одессу дронами. Вероятно сработала ПВО. Информации о последствиях атаки пока нет.
Также мы писали, что 4 марта в акватории Черного моря зафиксировали попадание беспилотника в гражданское судно под флагом Панамы. Оно выходило из порта Черноморска и перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа.
