В Одесской области был слышен взрыв

Дым после атаки после атаки. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одесской области сейчас, 6 марта, прогремели взрывы. Россияне атакуют дронами-камикадзе с Черного моря. Вероятно работало ПВО. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение об угрозе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 6 марта, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в направлении Южного из акватории Черного моря. Вероятно сработала ПВО. Отметим, тревогу объявили в 13:52, сбитие произошло около 13:56. Отбой объявили в 13:58.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, 6 марта оккупанты атаковали Одессу дронами. Вероятно сработала ПВО. Информации о последствиях атаки пока нет.

Также мы писали, что 4 марта в акватории Черного моря зафиксировали попадание беспилотника в гражданское судно под флагом Панамы. Оно выходило из порта Черноморска и перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа.