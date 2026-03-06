Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Одесса В Одессе слышны взрывы — город атакуют дроны

В Одессе слышны взрывы — город атакуют дроны

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 12:12
Взрыв в Одессе 6 марта: что известно об атаке дронов сейчас
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сейчас, 6 марта, раздаются взрывы. Россияне атакуют город дронами-камикадзе. Вероятно работало ПВО. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі
Сообщение об угрозе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 6 марта, в Одессе были слышны звуки взрывов. Враг атакует дронами из акватории Черного моря. По сообщениям Воздушных сил БпЛА летели в направлении Одессы-Черноморского. Мониторинговые каналы уточнили, что цели двигались в сторону города, в частности центра и Пересыпи. Вероятно сработало ПВО. Информации о последствиях пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Одесса Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
