Взрыв в Одессе 6 марта: что известно об атаке дронов сейчас

В Одессе слышны взрывы — город атакуют дроны
В Одессе сейчас, 6 марта, раздаются взрывы. Россияне атакуют город дронами-камикадзе. Вероятно работало ПВО. На данный момент информации о последствиях нет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.
Взрывы в Одессе
Сегодня, 6 марта, в Одессе были слышны звуки взрывов. Враг атакует дронами из акватории Черного моря. По сообщениям Воздушных сил БпЛА летели в направлении Одессы-Черноморского. Мониторинговые каналы уточнили, что цели двигались в сторону города, в частности центра и Пересыпи. Вероятно сработало ПВО. Информации о последствиях пока нет.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
