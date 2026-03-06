Вибух в Одесі 6 березня: що відомо про атаку дронів зараз

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі зараз, 6 березня, лунають вибухи. Росіяни атакують місто дронами-камікадзе. Ймовірно працювало ППО. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 6 березня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Ворог атакує дронами з акваторії Чорного моря. За повідомленнями Повітряних сил БпЛА летіли у напрямку Одеси-Чорноморського. Моніторингові канали уточнили, що цілі рухалися у бік міста, зокрема центру та Пересипу. Ймовірно спрацювало ППО. Інформації про наслідки наразі немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 6 березня, минають два роки від потужного ракетного удару Росії по Одеському порту. Того ранку поруч із місцем прильоту ракети перебували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс із делегацією.

Також ми писали, що 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксували влучання безпілотника у цивільне судно під прапором Панами. Воно виходило з порту Чорноморська та перевозило кукурудзу.