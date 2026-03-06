Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі чути вибухи — місто атакують дрони

В Одесі чути вибухи — місто атакують дрони

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 12:12
Вибух в Одесі 6 березня: що відомо про атаку дронів зараз
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі зараз, 6 березня, лунають вибухи. Росіяни атакують місто дронами-камікадзе. Ймовірно працювало ППО. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Вибухи в Одесі
Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 6 березня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Ворог атакує дронами з акваторії Чорного моря. За повідомленнями Повітряних сил БпЛА летіли у напрямку Одеси-Чорноморського. Моніторингові канали уточнили, що цілі рухалися у бік міста, зокрема центру та Пересипу. Ймовірно спрацювало ППО. Інформації про наслідки наразі немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 6 березня, минають два роки від потужного ракетного удару Росії по Одеському порту. Того ранку поруч із місцем прильоту ракети перебували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс із делегацією.

Також ми писали, що 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксували влучання безпілотника у цивільне судно під прапором Панами. Воно виходило з порту Чорноморська та перевозило кукурудзу. 

Одеса Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації