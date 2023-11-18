Яким бачать жінки сучасного чоловіка, чи змінилася їхня думка за півтора роки повномасштабної війни

Одесити у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Війна вносить свої корективи у повсякденне життя, причому відбувається це непомітно для кожного українця. Так якщо раніше чоловіків вважали захисниками, найчастіше маючи на увазі якісь дрібні та незначні бійки на вулиці, то зараз це набуло більш важливого контексту.

Напередодні міжнародного дня чоловіків журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситок яким вони бачать сьогодні сильну стать.

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Чоловіки сьогодні

З перших днів повномасштабного вторгнення з боку Росії багато українців змінили костюми на військову форму та пішли захищати свою країну. Менеджери, підприємці, клерки, автолюбителі стали зенітниками, снайперами, танкістами, піхотинцями. Це і є справжні чоловіки, вважає одеситка Русаліна.

"Чоловіки у нас тільки на війні, решта просто подібність чоловіків", — підкреслює дівчина.

Чоловіками вважаються тільки ті, хто зараз на війні — каже Русаліна. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки і Наталя, яка впевнена: зараз проявляється справжня мужність, адже, щоб бути на передовій і відбивати супротивника, треба мати сильний дух і патріотизм. Але не слід забувати, що навіть найсильнішим людям потрібна іноді підтримка.

"Я думаю, що це більше про мужність. Про дух, про силу, і я вважаю, що їм зараз дуже важко і їм потрібна якась підтримка", — каже Наталя.

Чоловікам також потрібна підтримка — впевнена Наталія. Фото: Новини.LIVE

Головні якості

Але, як виявилося, далеко не для всіх дівчат чоловіки сьогодні асоціюються із захистом батьківщини. Для деяких зручність, добробут та увага з боку сильної статі набагато важливіші за все інше.

"Чоловік має бути стіною для жінки. Сильним, забезпеченим і бути прихильником рівноправності", — вважає одеситка Анастасія.

Чоловік має бути стіною для жінки — каже Анастасія. Фото: Новини.LIVE

Але більшість думок дівчат все ж таки зійшлося на якостях, які повинен мати чоловік 21 століття. Вони, можна сказати, незмінні вже багато років.

Чоловік має бути мужнім, щедрим та красивим — впевнена Жанна. Фото: Новини.LIVE

"Мужній, щедрий, дуже добрий, красивий — все. Що йому ще потрібно?" — каже Жанна.

"Бути чоловіком — це насамперед бути людиною, бути підтримкою, силою", — зізнається Аксенія.

Чоловік має бути підтримкою — вважає Аксенія. Фото: Новини.LIVE

То ж яким має бути сучасний український чоловік? На це питання немає універсальної відповіді. Чи є? Чи змінила війна ставлення жінок до чоловіків? Відповіді на ці питання кожен має дати собі сам — єдиної думки тут бути не може.