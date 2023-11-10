Росія не дотримується правил війни не тільки в Україні, а й у першій світовій. Чи знають одесити історію?

Одесити гуляють Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого країна-агресорка знищує архітектурні пам’ятки, руйнує житлові будинки та нещадно вбиває українців. Росія майже кожного разу порушує закони та звичаї війни, що не дивно, адже Російська імперія й під час Першої світової війни чинила так само. 11 листопада — 105 років, як закінчилася перша масштабна війна, в яку було втягнуто 36 країн.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати одеситів, чи пам’ятають вони, чому розпочалася Перша світова війна та скільки країн брало участь у збройному конфлікті.

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Україна в Першій світовій війні

Українців Перша світова війна застала по різні боки фронтів. Кожна з держав-учасниць мала свої плани на українські землі: Росія прагнула приєднати Галичину, Буковину та Закарпаття. Австро-Угорщина поклала око на Волинь та Поділля. Німецькі панівні кола спали і мріяли про родючі та багаті на ресурси українські землі, що стали б ідеальною колонією для подальшого освоєння. Поляки хотіли відновлення своєї держави в "історичних кордонах", куди входило все Правобережжя. Румунія була не проти відтяти Буковину. Внаслідок Першої світовій війні загинуло приблизно пів мільйона українців. Західноукраїнські землі були розорені. Промисловість та сільське господарство Наддніпрянщини теж не відзначалися розквітом. Водночас стала ймовірною загрозаою продовольча криза.

Одесити про війну

Теперішнє покоління, що проживає в Одесі, може знати про тогочасний період лише з книжок історії та додаткових джерел. Антон приїхав до Одеси з Харкова. Чоловік зізнається, що вивчає історію та любить її аналізувати, тому він чітко зміг розповісти про привід Першої світової війни.

"Так звісно пам'ятаю. Перша світова почалася в 1914 році. Після того, як серб на ім'я Гаврило Принцип вбив ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця австрійського престолу. Я думаю, що, якщо це світова війна, то всі країни, брали участь", — мешканець Одеси Антон.

Мешканець Одеси Антон про Першу світову війну. Фото: Новини.LIVE

У війні брали участь понад 30 країн світу, які були по різні боки барикад. Тоді був розподіл країн на два союзи: Антанта та Троїстий. Одесит Володимир каже, що його покоління ще вивчало історію, а от сучасні українці цим нехтують.

"Звісно памʼятаю, тільки це не у мене потрібно запитувати, а ось у тих, хто молодше. Це вони нічого не знають. А ми, старі, знаємо. Вся Європа тоді воювала", — каже одесит Володимир.

Одесит Володимир про сучасне покоління. Фото: Новини.LIVE

Щоправда, молоді люди дійсно не могли відповісти на запитання щодо війни. Юні одесити переконані, що ця інформація їм ніяк не допоможе жити в сучасності. Зізнаються, дату початку пам'ятаємо, то вже добре.

"Ні, не пам'ятаю, лише те, що вона почалася у 1914 році. А скільки країн було втягнуто, не пам'ятаю", — розповідає одесит Іван.

Одесит Іван не пам'ятає Першу світову війну. Фото: Новини.LIVE

"Щось не поділили, як зазвичай. Пам'ятаємо, що багато країн воювали. Десь країн десять", — розповідають друзі Ілля та Антон.

Юні одесити намагаються пригадати історію. Фото: Новини.LIVE

Все циклічно

Історія — доволі циклічна наука. Все, що відбувалося 100-200 років тому, може повторитися сьогодні, відмічають одесити. Тетяна приїхала до онуки з Чернівців. Жінка каже, що наші діти та онуки мають знати все про війну, адже в цьому є певні закономірності.

"Німеччина, Англія та інші країни думали, що вони бліцкригом виграють території. Вони сподівалися на швидку перемогу. Це була їхня помилка. Так само, як зараз Росія. Вона думала, що за 3 дні захопить Київ", — розмірковує мешканка Одеси Тетяна.

Тетяна з онукою. Фото: Новини.LIVE

Тогочасна Російська імперія так само, як і теперішня Росія, завжди порушували закони війни. Наразі російські окупанти нехтують встановленими правилами — від злочинів проти цивільних українців до руйнування критичної інфраструктури.