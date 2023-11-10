Россия не соблюдает правила войны ни только в Украине, но и в первой мировой. Знают ли одесситы историю

Одесситы гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля страна-агрессор уничтожает архитектурные памятники, разрушает жилые дома и беспощадно убивает украинцев. Россия почти каждый раз нарушает законы и обычаи войны, что неудивительно, ведь Российская империя и во время Первой мировой войны поступала так же. 11 ноября — 105 лет, как закончилась первая масштабная война, в которую были вовлечены 36 стран.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, помнят ли они, почему началась Первая мировая война и сколько стран участвовало в вооруженном конфликте.

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Украина в Первой мировой войне

Украинцев Первая мировая война застала по разные стороны фронтов. Каждое из государств-участников имело свои планы на украинские земли. Россия стремилась присоединить Галичину, Буковину и Закарпатье. Австро-Венгрия положила глаз на Волынь и Подолье. Немецкие господствующие круги спали и мечтали о плодородных и богатых ресурсами украинских землях, которые стали бы идеальной колонией для дальнейшего освоения. Поляки желали восстановления собственной страны в "исторических границах", куда входило все Правобережье. Румыния была не прочь отсечь Буковину. В результате Первой мировой войны погибло примерно полмиллиона украинцев. Западноукраинские земли были разорены. Промышленность и сельское хозяйство Приднепровья тоже не отличались расцветом. В то же время стала вероятной угроза продовольственного кризиса.

Одесситы о войне

Нынешнее поколение, проживающее в Одессе, может знать о тогдашнем периоде только из книг истории и дополнительных источников. Антон приехал в Одессу из Харькова. Парень признается, что изучает историю и любит ее анализировать, поэтому он четко смог рассказать о поводе Первой мировой войны.

"Да, конечно, помню. Первая мировая началась в 1914 году. После того, как серб по имени Гаврила Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австрийского престола. Я думаю, что, если это мировая война, то все страны принимали участие", — житель Одессы Антон.

Житель Одессы Антон о Первой мировой войне. Фото: Новини.LIVE

В войне участвовало более 30 стран мира, которые были по разные стороны баррикад. Тогда было разделение стран на два союза: Антанта и Тройственный. Одессит Владимир говорит, что его поколение еще изучало историю, а вот современные украинцы этим пренебрегают.

"Конечно помню, только это не у меня нужно спрашивать, а вот у тех, кто помоложе. Это они ничего не знают. А мы, старые, знаем. Вся Европа тогда воевала", — говорит одессит Владимир.

Одессит Владимир о современном поколении. Фото: Новини.LIVE

Правда, молодые люди действительно не могли ответить на вопросы о войне. Юные одесситы убеждены, что эта информация им никак не поможет жить в современном мире. Признаются, дату начала помним, это уже хорошо.

"Нет, не помню, только то, что она началась в 1914 году. А сколько стран было вовлечено, не помню" — рассказывает одессит Иван.

Иван Иван не помнит Первую мировую войну. Фото: Новини.LIVE

"Что-то не поделили, как обычно. Помним, что многие страны воевали. Где-то стран десять", — рассказывают друзья Илья и Антон.

Юные одесситы пытаются вспомнить историю. Фото: Новини.LIVE

Все циклично

История — достаточно цикличная наука. Все происходившее 100-200 лет назад может повториться сегодня, отмечают одесситы. Татьяна приехала к внучке из Черновцов. Женщина говорит, что наши дети и внуки должны знать о войне, ведь в этом есть определенные закономерности.

"Германия, Англия и другие страны думали, что они блицкригом выиграют территории. Они надеялись на скорую победу. Это была их ошибка. Так же, как сейчас Россия. Она думала, что за 3 дня захватит Киев", — рассуждает жительница Одессы Татьяна.

Татьяна с внучкой. Фото: Новини.LIVE

Российская империя того времени, как и нынешняя Россия, всегда нарушали законы войны. В настоящее время российские оккупанты пренебрегают установленными правилами — от преступлений против гражданских украинцев до разрушения критической инфраструктуры.