Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 грудня

Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 грудня, в Одесі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики прогнозують, різке зростання температури, однак день буде вітряним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +9...+11 °C. Вітер південно-західний — 8,0 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Температура становитиме близько +12 °C. Вітер південно-західний — 7,3 м/с.

Вечір: на вечір небо затягнеться хмарами. Температура повітря знизиться до +10 °C. Вітер південно-західний — 4,2 м/с.

Схід сонця: 1 грудня сонце зійде о 07:20.

Захід сонця: 1 грудня сонце заходитиме о 16:12.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 52 хвилини.

Погода в Україні у грудні

Середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми. Синоптики зазначили, що негода, яка накрила Україну, невдовзі закінчиться та у грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.