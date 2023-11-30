Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 грудня

Ясно та сонячно — синоптики розповіли, якою завтра буде погода в Одесі
Завтра, 1 грудня, в Одесі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Синоптики прогнозують, різке зростання температури, однак день буде вітряним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +9...+11 °C. Вітер південно-західний — 8,0 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Температура становитиме близько +12 °C. Вітер південно-західний — 7,3 м/с.
Вечір: на вечір небо затягнеться хмарами. Температура повітря знизиться до +10 °C. Вітер південно-західний — 4,2 м/с.
Схід сонця: 1 грудня сонце зійде о 07:20.
Захід сонця: 1 грудня сонце заходитиме о 16:12.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 52 хвилини.
Погода в Україні у грудні
Середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми. Синоптики зазначили, що негода, яка накрила Україну, невдовзі закінчиться та у грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.
Читайте Новини.LIVE!