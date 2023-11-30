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Ясно та сонячно — синоптики розповіли, якою завтра буде погода в Одесі

30 листопада 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 грудня
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 1 грудня, в Одесі протягом дня очікується хмарна  з проясненнями погода. Синоптики прогнозують, різке зростання температури, однак день буде вітряним. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +9...+11 °C. Вітер південно-західний — 8,0 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Температура становитиме близько +12 °C. Вітер південно-західний — 7,3 м/с. 

Вечір: на вечір небо затягнеться хмарами. Температура повітря знизиться до +10 °C. Вітер південно-західний — 4,2 м/с. 

Схід сонця: 1 грудня сонце зійде о 07:20.
Захід сонця: 1 грудня сонце заходитиме о 16:12.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 52 хвилини.

 

Погода в Україні у грудні

Середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми. Синоптики зазначили, що негода, яка накрила Україну, невдовзі закінчиться та у грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.

 

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