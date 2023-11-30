Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 декабря.

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 декабря, в Одессе в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют резкий рост температуры, однако день будет ветреным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром ожидается ясная погода. Температура будет составлять +9...+11 °C. Ветер юго-западный — 8,0 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность с прояснениями. Температура составит около +12 °C. Ветер юго-западный — 7,3 м/с.

Вечер: к вечеру небо затянется облаками. Температура воздуха снижается до +10 °C. Ветер юго-западный — 4,2 м/с.

Восход: 1 декабря солнце взойдет в 07:20.

Закат: 1 декабря солнце будет заходить в 16:12.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 52 минуты.

Погода в Украине в декабре

Среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что накрывшая Украину непогода вскоре закончится и в декабре не предвидится. В последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.