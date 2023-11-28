Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 листопада

Насувається новий циклон — синоптики попередили про погіршення погоди в Одесі
Зранку 29 листопада в Одесі очікується сонячна, проте вітряна погода. Синоптики розповіли про штормове попередження у регіоні, на морі очікуються хвилі до трьох метрів. Ближче до вечора прогнозують сильний дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується ясна погода, місцями можливий туман. Температура становитиме -1...+4 °C. Вітер західний — 2,0 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +10 °C. Вітер південний — 10,0 м/с.
Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами, синоптики прогнозують сильний дощ. Температура повітря опуститься до +8 °C. Вітер південний — посилиться до 14,8 м/с.
Схід сонця: 29 листопада сонце зійде о 07:17.
Захід сонця: 29 листопада сонце заходитиме о 16:13.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 56 хвилин.
Погода в Україні 29 листопада
На Україну завтра, 29 листопада, насуватиметься південний циклон. У більшості регіонів України буде вирувати негода.
Нагадаємо, сильні снігопади та пориви вітру накрили країну — найбільше від негоди страждають південні регіони. Однак, за словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, масштабних відключень по Україні наразі можна уникнути.
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