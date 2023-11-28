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Надвигается новый циклон — синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе

28 ноября 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 ноября.
Сильный ветер и дождь. Фото: ГСЧС
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Утром 29 ноября в Одессе ожидается солнечная, но ветреная погода. Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в регионе, на море ожидаются волны до трех метров. Ближе к вечеру прогнозируется сильный дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром: утром ожидается ясная погода, местами возможен туман. Температура будет составлять -1...+4 °C. Ветер западный — 2,0 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +10 °C. Ветер южный — 10,0 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками, синоптики прогнозируют сильный дождь. Температура воздуха опустится до +8 °C. Ветер южный — усилится до 14,8 м/с.

Восход солнца: 29 ноября солнце взойдет в 07:17.
Закат: 29 ноября солнце будет заходить в 16:13.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 56 минут.

Погода в Украине 29 ноября

На Украину завтра, 29 ноября, будет надвигаться южный циклон. В большинстве регионов Украины будет бурлить непогода.

Напомним, сильные снегопады и порывы ветра накрыли страну — больше всего от непогоды страдают южные регионы. Однако, по словам генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко, масштабных отключений по Украине можно избежать.

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