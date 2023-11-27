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Синоптики розповіли про погоду в Одесі до кінця дня — що буде зі снігом

27 листопада 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли про погоду в Одесі до кінця дня — що буде зі снігом
Центр Одеси після снігопаду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Протягом 27 листопада в Одесі та області зберігатиметься штормовий вітер, який закінчиться до ночі. Синоптики зазначають, що опадів найближчим часом не прогнозується, також на регіон насувається потепління. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Ожеледиця. 
  • Вітер північно-західний 5,9 м/с.
  • Температура до кінця дня буде у межах— -2...+1 °С.
  • Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
  • Вологість — 78%.

Деревопад у наслідку негоди

В Одесі стихією повалено 117 дерев та великих гілок, відомо про 43 пориви мереж зовнішнього освітлення та 78 пошкоджень контактної мережі.  Другий день поспіль у цілодобовому режимі комунальники виконують роботи з відновлення мереж електропостачання та ліквідовують наслідки падіння дерев та гілок. 

Погода в Україні 27 листопада

27 листопада в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20 м/с, місцями 25-27 м/с, хуртовини та снігові замети.

Як зазначає Діденко, від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум сніг змішається із мокрим снігом, буде льодяний дощ, ожеледь, а все, що східніше, охопить дощова погода. Крім того, в цих областях разом із дощем буде штормовий вітер.

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