Синоптики рассказали о погоде в Одессе до конца дня — что будет со снегом

Центр Одессы после снегопада. Фото: Новини.LIVE

В 27 ноября в Одессе и области будет сохраняться штормовой ветер, который закончится к ночи. Синоптики отмечают, что осадков в ближайшее время не прогнозируется, а также на регион надвигается потепление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

Гололед.

Ветер северо-западный, 5,9 м/с.

Температура к концу дня будет в пределах -2...+1 °С.

Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Влажность — 78%.

Деревопад в результате непогоды

В Одессе стихией свергнуто 117 деревьев и крупных веток, известно о 43 порывах сетей наружного освещения и 78 повреждениях контактной сети. Второй день в круглосуточном режиме коммунальщики выполняют работы по восстановлению сетей электроснабжения и ликвидируют последствия падения деревьев и веток.

Погода в Украине 27 ноября

27 ноября в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, метели и снежные заносы.

Как отмечает Диденко, от Одессы, Херсона, Кропивницкого, Полтавы до Сум снег смешается с мокрым снегом, будет ледяной дождь, гололедица, а все, что восточнее, охватит дождливая погода. Кроме того, в этих областях вместе с дождем будет штормовой ветер.