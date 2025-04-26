Погода в Одесі — після спеки прийшло весняне похолодання

Жінки йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після кількох теплих днів з температурою понад +26 °C в Одесу повертається весняна прохолодна погода. Завтра, 27 квітня, стовпчики термометрів опустяться до +9…+14 °C. Опадів не передбачається, але вітер до 7 м/с створюватиме відчуття ще нижчої температури. Тому одеситам доведеться дістати куртки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі температура становитиме +10 °C, але через вологість і вітер відчуватиметься як +9 °C.

Зранку ще холодніше — повітря охолоне до +9 °C, а вітер 7 м/с додасть свіжості. Порівняно з останніми днями, коли температура трималася вище +26°C, це суттєве похолодання.

Вдень буде сонячно, проте не по-весняному тепло: максимум — +14 °C. За відсутності хмар і дощу ситуацію рятуватиме сонце, але вітер і низька вологість (34%) нагадуватимуть, що літо ще не настало.

Увечері збережеться ясне небо, температура не зміниться — залишиться на рівні +14°C, вітер не вщухне, а тиск досягне 764 мм рт. ст.

Сонце в Одесі зійде о 05:48, а зайде о 20:00 — світла частина дня триватиме понад 14 годин. У нічному небі — новий місяць, тож зорі буде добре видно.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі +3...8 °С, місцями на поверхні ґрунту заморозок до - 2 °С, вдень + 1 3...+18 °С.

2 °С, вдень + 1 3...+18 °С. На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Пожежна небезпека на Одещині

Завтра, 27 квітня надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Одеській області. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Так найвищий ризик пожеж на Одещині в Любашівці, Затишші, Сербці, Роздільні, Сараті, Болграді, Вилкове.

Пожежна небезпека на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, 27 квітня в Україні переважатиме прохолодна вітряна погода. Також ми писали, що у Тузлівських лиманах триває шлюбний сезон у галагазів — рідкісних диких качок, які не мігрують на зиму