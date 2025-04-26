Погода в Одессе — после жары пришло весеннее похолодание

Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После нескольких теплых дней с температурой свыше +26 °C в Одессу возвращается весенняя прохладная погода. Завтра, 27 апреля, столбики термометров опустятся до +9...+14 °C. Осадков не предвидится, но ветер до 7 м/с будет создавать ощущение еще более низкой температуры. Поэтому одесситам придется достать куртки.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Ночью температура составит +10 °C, но из-за влажности и ветра будет ощущаться как +9 °C.

Утром еще холоднее — воздух остынет до +9 °C, а ветер 7 м/с добавит свежести. По сравнению с последними днями, когда температура держалась выше +26 °C, это существенное похолодание.

Днем будет солнечно, однако не по-весеннему тепло: максимум — +14 °C. При отсутствии облаков и дождя ситуацию будет спасать солнце, но ветер и низкая влажность (34%) будут напоминать, что лето еще не наступило.

Вечером сохранится ясное небо, температура не изменится — останется на уровне +14 °C, ветер не утихнет, а давление достигнет 764 мм рт. ст.

Солнце в Одессе взойдет в 05:48, а зайдет в 20:00 — светлая часть дня продлится более 14 часов. В ночном небе — новая луна, так что звезды будут хорошо видны.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью +3...+8 °С, местами на поверхности почвы заморозок до -2 2 °С, днем +13 ...+18 °С.

°С, днем ...+18 °С. На на автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Пожарная опасность в Одесской области

Завтра, 27 апреля, чрезвычайный уровень пожарной опасности в Одесской области. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Так, самый высокий риск пожаров в Одесской области в Любашевке, Затишье, Сербке, Раздельные, Сарате, Болграде, Вилково.

Пожарная опасность в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, 27 апреля в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода. Также мы писали, что в Тузловских лиманах продолжается брачный сезон у галагазов — редких диких уток, которые не мигрируют на зиму. зиму