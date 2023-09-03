Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 вересня

Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 вересня, в Одесі очікується ясна погода. Зранку можлива мінлива хмарність, яка вже до обіду розсіється.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів

Вітер північно-східний, 2-6 м/с.

Температура вночі 22-25°С, вдень 23-27°С.

Температура морської води 26.5°C.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 39%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність, місцями сонячно.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 3-10 м/с.

Температура вночі 15-21°С, вдень 27-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

3 вересня у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ. А загалом у перші дні вересня на українців очікує довгоочікувана прохолода.