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Ідеальний час для прогулянок: якою буде погода в Одесі сьогодні

3 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 вересня
Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 3 вересня, в Одесі очікується ясна погода. Зранку можлива мінлива хмарність, яка вже до обіду розсіється.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів
  • Вітер північно-східний, 2-6 м/с.
  • Температура вночі 22-25°С, вдень 23-27°С.
  • Температура морської води 26.5°C.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 39%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність, місцями сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 3-10 м/с.
  • Температура вночі 15-21°С, вдень 27-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

3 вересня у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ. А загалом у перші дні вересня на українців очікує довгоочікувана прохолода. 

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