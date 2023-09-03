Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 вересня

Ідеальний час для прогулянок: якою буде погода в Одесі сьогодні
3 вересня 2023 06:30
Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 3 вересня, в Одесі очікується ясна погода. Зранку можлива мінлива хмарність, яка вже до обіду розсіється.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів
- Вітер північно-східний, 2-6 м/с.
- Температура вночі 22-25°С, вдень 23-27°С.
- Температура морської води 26.5°C.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 39%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність, місцями сонячно.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 3-10 м/с.
- Температура вночі 15-21°С, вдень 27-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
3 вересня у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ. А загалом у перші дні вересня на українців очікує довгоочікувана прохолода.