Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 сентября.

Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 3 сентября, в Одессе ожидается ясная погода. Утром переменная облачность, которая уже к обеду рассеется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков

Ветер северо-восточный, 2-6 м/с.

Температура ночью 22-25°С, днем ​​23-27°С.

Температура морской воды 26.5°C.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность — 39%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями, местами солнечно.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 15-21°С, днем ​​27-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

3 сентября в юго-восточной части Харьковской и Сумской областях днем ​​в западных областях местами кратковременный дождь. В целом же в первые дни сентября украинцев ожидает долгожданная прохлада.