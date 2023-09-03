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Идеальное время для прогулок: какой будет погода в Одессе

3 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 сентября.
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 3 сентября, в Одессе ожидается ясная погода. Утром переменная облачность, которая уже к обеду рассеется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков
  • Ветер северо-восточный, 2-6 м/с.
  • Температура ночью 22-25°С, днем ​​23-27°С.
  • Температура морской воды 26.5°C.
  • Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
  • Влажность — 39%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями, местами солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 3-10 м/с.
  • Температура ночью 15-21°С, днем ​​27-31°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

3 сентября в юго-восточной части Харьковской и Сумской областях днем ​​в западных областях местами кратковременный дождь. В целом же в первые дни сентября украинцев ожидает долгожданная прохлада.

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