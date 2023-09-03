Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 сентября.

Идеальное время для прогулок: какой будет погода в Одессе
3 сентября 2023 06:30
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 3 сентября, в Одессе ожидается ясная погода. Утром переменная облачность, которая уже к обеду рассеется.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков
- Ветер северо-восточный, 2-6 м/с.
- Температура ночью 22-25°С, днем 23-27°С.
- Температура морской воды 26.5°C.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность — 39%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями, местами солнечно.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 3-10 м/с.
- Температура ночью 15-21°С, днем 27-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
3 сентября в юго-восточной части Харьковской и Сумской областях днем в западных областях местами кратковременный дождь. В целом же в первые дни сентября украинцев ожидает долгожданная прохлада.