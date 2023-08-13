Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 серпня

Жінка катається на велосипеді. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 серпня, в Одесі очікується ясна погода без хмар. Літо йде на спад, тому температура повітря прогріється до +30 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ясна погода.

Без опадів.

Вітер північний, 2-5 м/с.

Температура вночі 21-24 °С, вдень 24-28 °С.

Температура морської води 21-23 °С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 47%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 4-10 м/с.

Температура вночі 13-20 °С, вдень 27-30 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

У неділю, 13 серпня, в Україні очікується тепла, комфортна погода. У двох областях уночі синоптики прогнозують короткочасний дощ.