Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 серпня

Ідеальний час для прогулянок: якою буде погода в Одесі в неділю
13 серпня 2023 06:45
Жінка катається на велосипеді. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 13 серпня, в Одесі очікується ясна погода без хмар. Літо йде на спад, тому температура повітря прогріється до +30 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Ясна погода.
- Без опадів.
- Вітер північний, 2-5 м/с.
- Температура вночі 21-24 °С, вдень 24-28 °С.
- Температура морської води 21-23 °С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 47%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 4-10 м/с.
- Температура вночі 13-20 °С, вдень 27-30 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У неділю, 13 серпня, в Україні очікується тепла, комфортна погода. У двох областях уночі синоптики прогнозують короткочасний дощ.