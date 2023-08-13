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Ідеальний час для прогулянок: якою буде погода в Одесі в неділю

13 серпня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 серпня
Жінка катається на велосипеді. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 13 серпня, в Одесі очікується ясна погода без хмар. Літо йде на спад, тому температура повітря прогріється до +30 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Ясна погода.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 2-5 м/с.
  • Температура вночі 21-24 °С, вдень 24-28 °С.
  • Температура морської води 21-23 °С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 47%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність. 
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 4-10 м/с.
  • Температура вночі 13-20 °С, вдень 27-30 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

У неділю, 13 серпня, в Україні очікується тепла, комфортна погода. У двох областях уночі синоптики прогнозують короткочасний дощ.

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