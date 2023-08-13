Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 августа.

Женщина катается на велосипеде. Фото: Новини.LIVE

13 августа в Одессе ожидается ясная погода без облаков. Лето идет на убыль, поэтому температура воздуха прогреется до +30 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ясная погода.

Без осадков.

Ветер северный, 2-5 м/с.

Температура ночью 21-24°С, днем ​​24-28°С.

Температура морской воды 21-23°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 47%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 4-10 м/с.

Температура ночью 13-20°С, днем ​​27-30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В воскресенье, 13 августа, на Украине ожидается теплая, комфортная погода. В двух областях ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь.