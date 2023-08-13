Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 августа.

Идеальное время для прогулок: какой будет погода в Одессе в воскресенье
13 августа 2023 06:45
Женщина катается на велосипеде. Фото: Новини.LIVE
13 августа в Одессе ожидается ясная погода без облаков. Лето идет на убыль, поэтому температура воздуха прогреется до +30 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Ясная погода.
- Без осадков.
- Ветер северный, 2-5 м/с.
- Температура ночью 21-24°С, днем 24-28°С.
- Температура морской воды 21-23°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 47%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 4-10 м/с.
- Температура ночью 13-20°С, днем 27-30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В воскресенье, 13 августа, на Украине ожидается теплая, комфортная погода. В двух областях ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь.