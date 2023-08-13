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Идеальное время для прогулок: какой будет погода в Одессе в воскресенье

13 августа 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 августа.
Женщина катается на велосипеде. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

13 августа в Одессе ожидается ясная погода без облаков. Лето идет на убыль, поэтому температура воздуха прогреется до +30 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Ясная погода.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 2-5 м/с.
  • Температура ночью 21-24°С, днем ​​24-28°С.
  • Температура морской воды 21-23°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 47%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 4-10 м/с.
  • Температура ночью 13-20°С, днем ​​27-30°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В воскресенье, 13 августа, на Украине ожидается теплая, комфортная погода. В двух областях ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

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