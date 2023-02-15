Скільки кораблів рф чатують в Чорному морі

Ворог може здійснити пуски ракет

Кількість ворожих кораблів у Чорному морі зменшилась. Втім, на бойовому чергуванні залишається ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 8 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети;

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Тим часом Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що деякі країни в рамках засідання Рамштайну оголосять про рішення посилити також нашу протиповітряну та протиракетну оборону. При цьому міністр поки що не може говорити про інтегровану систему ППО.

Також Пентагон думає передати Україні контрабандну зброю з Ірану. Йдеться про кілька тисяч одиниць стрілецької зброї, понад мільйон набоїв та інших озброєнь іранського походження, які призначалися для єменських бойовиків руху аль-Хуті, що підтримуються Іраном.

Ще ми писали, що армія США оголосила про укладання контрактів на 522 мільйони доларів із двома компаніями з виробництва артилерійських боєприпасів для України. Замовлення отримали Northrop Grumman Systems та Global Military Products.