Сколько кораблей России чат в Черном море

Враг может осуществить пуски ракет

Число вражеских кораблей в Черном море уменьшилось. Впрочем, на боевом дежурстве остается ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп — 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты;

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что некоторые страны в рамках заседания Рамштайна объявят о решении усилить также нашу противовоздушную и противоракетную оборону. При этом министр пока не может говорить об интегрированной системе ПВО.

Также Пентагон намерен передать Украине контрабандное оружие из Ирана. Речь идет о нескольких тысячах единиц стрелкового оружия, более миллиона патронов и других вооружений иранского происхождения, которые предназначались для йеменских боевиков движения аль-Хути, поддерживаемых Ираном.

Еще мы писали, что армия США объявила о заключении контрактов в 522 миллиона долларов с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины. Заказы получили Northrop Grumman Systems и Global Military Products.