Що відомо про наслідки атаки по Одесі ввечері 14 листопада

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Суспільне Одеса

Увечері 14 листопада росіяни завдали по Одесі та Одеському району масованого удару дронами. Унаслідок обстрілу загинула жінка та щонайменше двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Що відомо про обстріл Одеси ввечері 14 листопада

Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також зазнав руйнувань магістральний трубопровід теплопостачання. Через це не працює одна з котелень Одеси.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Потерпілим надають необхідну допомогу.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що росіяни завдали удару по житловому будинку.

"Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", — написав він.

Скриншот повідомлення Андрія Єрмака

Нагадаємо, увечері 14 листопада в Одесі пролунали потужні вибухи. Місто опинилося під ударом БпЛА. Також перед найпершим вибухом військові попереджали про швидкісну ціль у бік Одеси або Чорноморська.

Неспокійною була й ніч проти проти 14 листопада. Росіяни здійснили атаку на Україну, запустивши 59 безпілотників.