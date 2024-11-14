Что известно о последствиях атаки по Одессе вечером 14 ноября

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Суспільне Одеса

Вечером 14 ноября россияне нанесли по Одессе и Одесскому району массированный удар дронами. В результате обстрела погибла женщина и по меньшей мере два человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Скриншот сообщения Олега Кипера

Что известно об обстреле Одессы вечером 14 ноября

Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары. Также потерпел разрушения магистральный трубопровод теплоснабжения. Из-за этого не работает одна из котельных Одессы.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что россияне нанесли удар по жилому дому.

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист", — написал он.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, вечером 14 ноября в Одессе раздались мощные взрывы. Город оказался под ударом БпЛА. Также перед первым взрывом военные предупреждали о скоростной цели в сторону Одессы или Черноморска.

Неспокойной была и ночь на 14 ноября. Россияне совершили атаку на Украину, запустив 59 беспилотников.