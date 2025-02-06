Наслідки атаки РФ на Південне Одеської області ввечері 5 лютого 2025 року

Прокурор на місці ракетного удару. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори розпочали досудове розслідування ракетного удару, якого російські військові завдали по місту Південному Одеській області ввечері 5 лютого. Унаслідок цієї атаки є загиблий і травмований.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, близько 18:15 збройні сили РФ удару авіаційною ракетою по цивільній інфраструктурі міста Південного. Через обстріл загинув 39-річний чоловік і зазнав поранень 19-річний хлопець.

Правоохоронці на місці загибелі 39-річного жителя Південного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Є пошкодження 11-поверхової недобудови, житлових будинків, приміщення мінімаркету та кафе.

Тип ракети, яку росіяни скерували по Одеському району, встановлюють. Прокурори розслідують цю атаку за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі триває огляд. Правоохоронці з'ясовують повний перелік руйнувань і документують наслідки збройної агресії РФ.

Пошкодження недобудови в Південному внаслідок ракетного удару

Нагадаємо, унаслідок удару росіян по недобудованій багатоповерхівці на Одещині ввечері 5 лютого один чоловік загинув на місці, а іншого у важкого стані госпіталізували. Обидва чоловіки — перехожі, які в момент обстрілу проходили поруч із недобудованим будинком.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 6 лютого в Одесі пролунали вибухи. Імовірно, ППО працювала по ударних безпілотниках.