Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Есть погибший, пострадал юноша — последствия удара по Одесчине arrow

Есть погибший, пострадал юноша — последствия удара по Одесчине

6 февраля 2025 02:20
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Последствия атаки РФ на Пивденное Одесской области вечером 5 февраля 2025 года
Прокурор на месте ракетного удара. Фото: Одесская областная прокуратура
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Прокуроры начали досудебное расследование ракетного удара, который российские военные нанесли по городу Пивденному Одесской области вечером 5 февраля. В результате этой атаки есть погибший и травмированный.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Последствия атаки РФ на город Пивденное вечером 5 февраля

По данным следствия, около 18:15 вооруженные силы РФ нанесли удар авиационной ракетой по гражданской инфраструктуре города Пивденного. Из-за обстрела погиб 39-летний мужчина и получил ранения 19-летний парень.

Правоохранители на месте, где погиб мужчина
Правоохранители на месте гибели 39-летнего жителя Пивденного. Фото: Одесская областная прокуратура

Есть повреждения 11-этажного недостроя, жилых домов, помещения минимаркета и кафе.

Тип ракеты, которую россияне направили по Одесскому району, устанавливают. Прокуроры расследуют эту атаку по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). На данный момент продолжается осмотр. Правоохранители выясняют полный перечень разрушений и документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Недострой, который получил повреждения из-за ракетного удара
Повреждения недостроя в Пивденном в результате ракетного удара

Напомним, в результате удара россиян по недостроенной многоэтажке в Одесской области вечером 5 февраля один человек погиб на месте, а другого в тяжелом состоянии госпитализировали. Оба мужчины — прохожие, которые в момент обстрела проходили рядом с недостроенным домом.

Также мы сообщали, что в ночь на 6 февраля в Одессе прогремели взрывы. Предположительно, ПВО работала по ударным беспилотникам.

Одесская область обстрелы Новости Одессы ракеты ракетный удар
Реклама
Реклама
Реклама