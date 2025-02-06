Последствия атаки РФ на Пивденное Одесской области вечером 5 февраля 2025 года

Есть погибший, пострадал юноша — последствия удара по Одесчине
Прокуроры начали досудебное расследование ракетного удара, который российские военные нанесли по городу Пивденному Одесской области вечером 5 февраля. В результате этой атаки есть погибший и травмированный.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Последствия атаки РФ на город Пивденное вечером 5 февраля
По данным следствия, около 18:15 вооруженные силы РФ нанесли удар авиационной ракетой по гражданской инфраструктуре города Пивденного. Из-за обстрела погиб 39-летний мужчина и получил ранения 19-летний парень.
Есть повреждения 11-этажного недостроя, жилых домов, помещения минимаркета и кафе.
Тип ракеты, которую россияне направили по Одесскому району, устанавливают. Прокуроры расследуют эту атаку по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). На данный момент продолжается осмотр. Правоохранители выясняют полный перечень разрушений и документируют последствия вооруженной агрессии РФ.
Напомним, в результате удара россиян по недостроенной многоэтажке в Одесской области вечером 5 февраля один человек погиб на месте, а другого в тяжелом состоянии госпитализировали. Оба мужчины — прохожие, которые в момент обстрела проходили рядом с недостроенным домом.
Также мы сообщали, что в ночь на 6 февраля в Одессе прогремели взрывы. Предположительно, ПВО работала по ударным беспилотникам.
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