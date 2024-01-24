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єВідновлення — перша одеська родина отримала компенсацію за знищене житло

24 січня 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
єВідновлення — перша одеська родина отримала компенсацію за знищене житло
Власниця нового житла. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 24 січня, перша мешканка Одеси обміняла сертифікат за знищене майно. Її житло на вулиці Приморській знищила російська ракета 23 липня 2023 року під час масованого удару по місту. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"Для міських служб це теж був перший досвід. І я радий, що разом нам вдалося все організувати в найкоротші строки", — сказав мер міста Геннадій Труханов.

Що відомо про програму єВідновлення

Програма єВідновлення функціонує в Україні з минулого року. Спочатку був розроблений та запрацював механізм надання державної компенсації за пошкоджене, а згодом — і знищене майно.

Як отримати допомогу

  • Мати в Державному реєстрі речових прав інформацію про право власності на житло;
  • відкрити рахунок "єВідновлення" в банку;
  • мати при собі паспортний документ, РНОКПП, адресу електронної пошти, у разі звернення законним представником (представником) додатково подається документ, що посвідчує його особу та підтверджує повноваження.

Нагадаємо, з 27 грудня власники пошкодженого житла можуть скористатися новою можливістю використання житлових сертифікатів у "Дії" для придбання нового місця проживання. Раніше власники могли лише дізнатися про суму компенсації та термін її дії, але відтепер ці кошти можна використати для купівлі нового житла.

Також ми писали, що заступниця міністра з питань розвитку громад та інфраструктури України Наталія Козловська розповіла, що буде у пріоритеті при відновленні житла у 2024 році. За її словами, основне завдання Мінрозвитку — зробити на 100% відновлення об'єктів безбар'єрним.

Одеса
Одеська область
житло
міська рада
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єВідновлення

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