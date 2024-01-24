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єВідновлення — первая одесская семья получила компенсацию за уничтоженное жилье

24 января 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
єВідновлення — первая одесская семья получила компенсацию за уничтоженное жилье
Владелец нового жилья. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 24 января, первая жительница Одессы обменяла сертификат за уничтоженное имущество. Ее жилье на улице Приморской уничтожила российская ракета 23 июля 2023 во время массированного удара по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Для городских служб это тоже был первый опыт. И я рад, что вместе нам удалось все организовать в кратчайшие сроки", — сказал мэр города Геннадий Труханов.

Что известно о программе єВідновлення

Программа єВідновлення функционирует в Украине с прошлого года. Сначала был разработан и заработал механизм предоставления государственной компенсации за поврежденное, а затем и уничтоженное имущество.

Как получить помощь

  • иметь в Государственном реестре вещных прав информацию о праве собственности на жилье;
  • открыть счет "єВідновлення" в банке;
  • иметь при себе паспортный документ, РНОКПП, адрес электронной почты, в случае обращения законным представителем (представителем) дополнительно подается документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия.

Напомним, с 27 декабря владельцы поврежденного жилья могут воспользоваться новой возможностью использования жилищных сертификатов в "Дії" для приобретения нового места жительства. Ранее владельцы могли только узнать сумму компенсации и срок ее действия, но отныне эти средства можно использовать для покупки нового жилья.

Также мы писали, что заместитель министра по развитию общин и инфраструктуры Украины Наталья Козловская рассказала, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году. По ее словам, основная задача Минразвития — сделать на 100% восстановление объектов безбарьерным.

Одесса
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жилье
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Новости Одессы
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