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"єВідновлення" в Одесі: постраждалим від війни почали виплачувати компенсації

12 жовтня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі постраждалим від війни почали виплачувати компенсації
Наслідки ракетного удару в Одесі 23 липня. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеситам, які постраждали від наслідків російської агресії, почали виплачувати компенсацію за пошкоджене житло. Наразі профільна комісія розглянула понад 200 заяв від місцевих мешканців.

Про це під час позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради повідомив перший заступник міського голови Сергій Тетюхін.

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За його словами, з метою надання мешканцям компенсації за державною програмою "єВідновлення", була створена комісії, яка розглянула усі заявки про пошкодження від постраждалих одеситів

"Після надходження заявки через програму "Дія", ми повинні витримати 5 днів на оскарження і після цього прийняти рішення щодо компенсації, щоб люди могли отримати кошти", — сказав віце-мер. 

Зазначимо, що станом на сьогодні комісія розглянула 240 заявок, загальна сума компенсацій яких становить 7 мільйонів 752 619 гривень.

"Тільки сьогодні ми розглянули 40 таких заяв на суму 1 мільйон 723 868 гривень. Робота триває", — додав Тетюхін. 

Нагадаємо, що одеситам, які постраждали від збройної агресії РФ, необхідно звертатися до відповідної районної адміністрації міста, де нададуть перелік усіх необхідних документів для отримання компенсації з міського бюджету.

Зазначимо, в Україні працює програма "єВідновлення". Якщо нею скористатися, то можна отримати кошти за зруйноване ворогом помешкання. Як отримати швидше гроші — читайте в матеріалі

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