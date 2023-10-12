В Одессе пострадавшим от войны начали выплачивать компенсации

Последствия ракетных ударов в Одессе 23 июля. Фото: Новини.LIVE

Одесситам, пострадавшим от последствий российской агрессии, начали выплачивать компенсацию за поврежденное жилье. Сейчас профильная комиссия рассмотрела более 200 заявлений местных жителей.

Об этом на внеочередном заседании исполнительного комитета Одесского городского совета сообщил первый заместитель городского головы Сергей Тетюхин.

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По его словам, с целью предоставления жителям компенсации по государственной программе "єВідновлення" была создана комиссии, которая рассмотрела все заявки о повреждениях от пострадавших одесситов.

"После поступления заявки через программу "Дія", мы должны выдержать 5 дней на обжалование и после этого принять решение о компенсации, чтобы люди могли получить средства", — сказал вице-мэр.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день комиссия рассмотрела 240 заявок, общая сумма компенсаций которых составляет 7 миллионов 752 619 гривен.

"Только сегодня мы рассмотрели 40 таких заявлений на сумму 1 миллион 723 868 гривен. Работа продолжается", — добавил Тетюхин.

Напомним, что одесситам, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ, необходимо обращаться в соответствующую районную администрацию города, где предоставят перечень всех необходимых документов для получения компенсации из городского бюджета.

Отметим, в Украине работает программа "єВідновлення". Если ею воспользоваться, то можно получить средства за разрушенное врагом помещение. Как получить скорее деньги — читайте в материале.