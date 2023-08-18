"єВідновлення" в Одесі: скільки людей отримають компенсацію

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради, на якому ухвалено рішення виділити додаткові кошти на надання компенсації містянам за пошкоджені квартири. Загалом задовольнили понад 30 заявок.

Про це стало відомо на позачерговому засіданні виконкому Одеської міської ради.

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Компенсація за пошкоджене житло

"Перш за все люди отримують компенсацію із міського бюджету у вигляді матеріальної допомоги. На місцях одразу працюють працівники районних адміністрацій, які приймають ці заяви. І люди мають змогу в найкоротший термін відновити цілісність приміщення: вікна, вхідні двері та інші пошкодження. Далі інший механізм отримання компенсацій — з державного бюджету через програму "єВідновлення". Заява реєструється через "Дію", після цього виходить комісія, через чек-лист фіксує пошкодження, які залишились, і тоді з державного бюджету людина отримує інший транш на відновлення житла", — зазначив заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін.

Нагадаємо, що одеситам, які постраждали від збройної агресії РФ, необхідно звертатися до відповідної районної адміністрації міста, де нададуть перелік усіх необхідних документів для отримання компенсації з міського бюджету.

Зазначимо, в Україні працює програма "єВідновлення". Якщо нею скористатися, то можна отримати кошти за зруйноване ворогом помешкання. Як отримати швидше гроші — читайте в матеріалі.