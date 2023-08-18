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"єВідновлення" в Одессе: сколько людей получат компенсацию

18 августа 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"єВідновлення" в Одессе: сколько людей получат компенсацию
Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета, на котором было принято решение выделить дополнительные средства на предоставление компенсации горожанам за поврежденные квартиры. Всего удовлетворено более 30 заявок.

Об этом стало известно на внеочередном заседании исполкома Одесского городского совета.

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"Прежде всего люди получают компенсацию из городского бюджета в виде материальной помощи. На местах сразу работают работники районных администраций, которые принимают эти заявления. И люди должны в кратчайшие сроки восстановить целостность помещения: окна, входные двери и другие повреждения. Далее другой механизм получения компенсаций — из государственного бюджета через программу "єВідновлення". Заявление регистрируется через "Дію", после этого выходит комиссия, через чек-лист фиксирует оставшиеся повреждения, и тогда из государственного бюджета человек получает другой транш на восстановление жилья", — отметил заместитель городского главы Одессы Сергей Тетюхин.

Напомним, что одесситам, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ, необходимо обращаться в соответствующую районную администрацию города, где предоставят перечень всех необходимых документов для получения компенсации из городского бюджета.

Отметим, в Украине работает программа "єВідновлення". Если ею воспользоваться, то можно получить средства за разрушенное врагом помещение. Как получить скорее деньги — читайте в материале.

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