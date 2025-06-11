Європа посилює підтримку України, щоб не отримати війни у себе

Прем'єр-міністр Болгарії, Росен Желязков під час саміту в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Понад три роки Україна героїчно стримує повномасштабну агресію Росії, і ця боротьба має значення не лише для самої України, а й для всієї Європи. Південно-Східна Європа — включно з Болгарією — відчула на собі економічні, енергетичні та безпекові наслідки цієї війни. Та попри труднощі, країни регіону розуміють: українська стійкість — це захист спільного майбутнього.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії, Росен Желязков під час саміту “UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT” в Одесі.

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Гібридна війна від Росії

Зараз європейці розуміють, що стоїть на кону, адже саме цей регіон вже пережив наслідки агресії у вигляді інфляції, енергетичних викликів, падіння торгівлі та політичної нестабільності. Але загроза йде не лише від гармат.

"Росія веде нещадну гібридну війну, яка має на меті посіяти розбрат у наших суспільствах, використати вразливості та поширити дезінформацію. Ми вже бачили ці зловісні тактики раніше. Ми пережили темну епоху, коли радянський режим диктував і знищував людські долі. Ми не маємо допустити, щоб Росії вдалося нав’язати таке безнадійне майбутнє Україні та подальшій Європі", — заявив прем'єр-міністр Болгарії, Росен Желязков.

Прем'єр-міністр Болгарії, Росен Желязков про гібридну війну. Фото: Новини.LIVE

Болгарія з першого дня повномасштабної війни стоїть на боці України — дипломатично, військово та політично. А зусилля з покарання агресора повинні бути не символічними, а рішучими.

"Наша відданість залишається твердою. Наші інструменти — очевидні: дипломатичний тиск, військова підтримка, суворі санкції та непохитне юридичне переслідування винних", — наголосив спікер, Росен Желязков.

Саміт "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Європейська інтеграція для України

Окремо Росен Желязков зупинився на питанні розширення ЄС, заявивши, що війна Росії лише прискорила усвідомлення того, наскільки важливо інтегрувати Україну та країни Західних Балкан до європейської спільноти.

"Шлях до європейської інтеграції для України, Болгарії та країн Західних Балкан критично важливий не лише для їхньої безпеки, але й для стабільності Європи в цілому. Україна — чудовий приклад, який демонструє, що глибока трансформація можлива навіть в умовах війни", — зазначив прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр Болгарії, Росен Желязков про Європейську інтеграцію для України. Фото: Новини.LIVE

Одна з головних заяв що прозвучали на саміті це, те що ключова місія всієї Європи — зберегти суверенітет України, і зробити це спільно, послідовно та з вірою в майбутнє. Світ потребує миру. І тепер, як ніколи, Європа повинна виступити єдиним фронтом — не лише у солідарності з Україною, а й у нашій відданості справі побудови демократичного, стійкого і заможного майбутнього.

Раніше ми писали, що Україна може вступити до Європейського Союзу, найближчим часом. А також, про те що ЄС може допомогти Україні закінчити війну без США.