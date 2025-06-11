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Главная Одесса Европа усиливает свою поддержку ради мира и безопасности Украины

Европа усиливает свою поддержку ради мира и безопасности Украины

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Дата публикации 11 июня 2025 21:06
Европа усиливает поддержку Украины, чтобы не получить войны у себя
Премьер-министр Болгарии, Росен Желязков во время саммита в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Гибридная война от России Европейская интеграция для Украины

Более трех лет Украина героически сдерживает полномасштабную агрессию России, и эта борьба имеет значение не только для самой Украины, но и для всей Европы. Юго-Восточная Европа  включая Болгарию почувствовала на себе экономические, энергетические и безопасностные последствия этой войны. Но несмотря на трудности, страны региона понимают: украинская устойчивость это защита общего будущего.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии, Росен Желязков во время саммита "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе.

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Гибридная война от России

Сейчас европейцы понимают, что стоит на кону, ведь именно этот регион уже пережил последствия агрессии в виде инфляции, энергетических вызовов, падения торговли и политической нестабильности. Но угроза исходит не только от пушек.

"Россия ведет беспощадную гибридную войну, которая имеет целью посеять раздор в наших обществах, использовать уязвимости и распространить дезинформацию. Мы уже видели эти зловещие тактики раньше. Мы пережили темную эпоху, когда советский режим диктовал и уничтожал человеческие судьбы. Мы не должны допустить, чтобы России удалось навязать такое безнадежное будущее Украине и дальнейшей Европе",  заявил премьер-министр Болгарии, Росен Желязков.

Прем'єр-міністр Болгарії, Росен Желязков під час саміту в Одесі про гібридну війну
Премьер-министр Болгарии, Росен Желязков о гибридной войне. Фото: Новини.LIVE

Болгария с первого дня полномасштабной войны стоит на стороне Украины дипломатически, военно и политически. А усилия по наказанию агрессора должны быть не символическими, а решительными.

"Наша преданность остается твердой. Наши инструменты  очевидны: дипломатическое давление, военная поддержка, строгие санкции и непоколебимое юридическое преследование виновных",  подчеркнул спикер, Росен Желязков.

Саміт UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT”
Саммит "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Европейская интеграция для Украины

Отдельно Росен Желязков остановился на вопросе расширения ЕС, заявив, что война России лишь ускорила осознание того, насколько важно интегрировать Украину и страны Западных Балкан в европейское сообщество.

"Путь к европейской интеграции для Украины, Болгарии и стран Западных Балкан критически важен не только для их безопасности, но и для стабильности Европы в целом. Украина  прекрасный пример, который демонстрирует, что глубокая трансформация возможна даже в условиях войны",  отметил премьер-министр.

Прем'єр-міністр Болгарії, Росен Желязков про євроинтеграцію для україни
Премьер-министр Болгарии, Росен Желязков о европейской интеграции для Украины. Фото: Новини.LIVE

Одно из главных заявлений прозвучавших на саммите это, то что ключевая миссия всей Европы  сохранить суверенитет Украины, и сделать это совместно, последовательно и с верой в будущее. Мир нуждается в мире. И теперь, как никогда, Европа должна выступить единым фронтом  не только в солидарности с Украиной, но и в нашей преданности делу построения демократического, устойчивого и богатого будущего.

Ранее мы писали, что Украина может вступить в Европейский Союз, в ближайшее время. А также, о том, что ЕС может помочь Украине закончить войну без США.

Одесса Украина Болгария Новости Одессы восстановление война в Украине победа
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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