Европа усиливает поддержку Украины, чтобы не получить войны у себя

Премьер-министр Болгарии, Росен Желязков во время саммита в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Более трех лет Украина героически сдерживает полномасштабную агрессию России, и эта борьба имеет значение не только для самой Украины, но и для всей Европы. Юго-Восточная Европа — включая Болгарию — почувствовала на себе экономические, энергетические и безопасностные последствия этой войны. Но несмотря на трудности, страны региона понимают: украинская устойчивость — это защита общего будущего.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии, Росен Желязков во время саммита "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе.

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Гибридная война от России

Сейчас европейцы понимают, что стоит на кону, ведь именно этот регион уже пережил последствия агрессии в виде инфляции, энергетических вызовов, падения торговли и политической нестабильности. Но угроза исходит не только от пушек.

"Россия ведет беспощадную гибридную войну, которая имеет целью посеять раздор в наших обществах, использовать уязвимости и распространить дезинформацию. Мы уже видели эти зловещие тактики раньше. Мы пережили темную эпоху, когда советский режим диктовал и уничтожал человеческие судьбы. Мы не должны допустить, чтобы России удалось навязать такое безнадежное будущее Украине и дальнейшей Европе", — заявил премьер-министр Болгарии, Росен Желязков.

Премьер-министр Болгарии, Росен Желязков о гибридной войне. Фото: Новини.LIVE

Болгария с первого дня полномасштабной войны стоит на стороне Украины — дипломатически, военно и политически. А усилия по наказанию агрессора должны быть не символическими, а решительными.

"Наша преданность остается твердой. Наши инструменты — очевидны: дипломатическое давление, военная поддержка, строгие санкции и непоколебимое юридическое преследование виновных", — подчеркнул спикер, Росен Желязков.

Саммит "UKRAINE SOUTHEAST EUROPE SUMMIT" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Европейская интеграция для Украины

Отдельно Росен Желязков остановился на вопросе расширения ЕС, заявив, что война России лишь ускорила осознание того, насколько важно интегрировать Украину и страны Западных Балкан в европейское сообщество.

"Путь к европейской интеграции для Украины, Болгарии и стран Западных Балкан критически важен не только для их безопасности, но и для стабильности Европы в целом. Украина — прекрасный пример, который демонстрирует, что глубокая трансформация возможна даже в условиях войны", — отметил премьер-министр.

Премьер-министр Болгарии, Росен Желязков о европейской интеграции для Украины. Фото: Новини.LIVE

Одно из главных заявлений прозвучавших на саммите это, то что ключевая миссия всей Европы — сохранить суверенитет Украины, и сделать это совместно, последовательно и с верой в будущее. Мир нуждается в мире. И теперь, как никогда, Европа должна выступить единым фронтом — не только в солидарности с Украиной, но и в нашей преданности делу построения демократического, устойчивого и богатого будущего.

Ранее мы писали, что Украина может вступить в Европейский Союз, в ближайшее время. А также, о том, что ЕС может помочь Украине закончить войну без США.