Звіт ЄСПЧ щодо трагедії 2 травня 2014 року

Будинок профспілок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Європейський суд з прав людини визнав Україну винною Україну у неприйнятті заходів щодо запобігання насильству та порятунку людей в Одесі 2 травня 2014 року. Тоді, під час пожежі у Будинку профспілок загинули 48 містян.

Про це повідомляє Європейський суд з прав людини.

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У своєму звіті Європейський суд з прав людини відмітив, що на державі Україна лежить відповідальність через:

Нездатність зробити все, що можна щоб запобігти, а потім припинити насильство

Недбалість державних службовців і органів влади,

Пасивність поліції, яка зробила її частково відповідальною за насильство, що призвело до втрат людей

Нездатність забезпечити своєчасні заходи з порятунку осіб, які опинилися у вогняній пастці

Неспроможність забезпечити громадський контроль.

Нездатність однієї із заявниць отримати тіло свого батька для поховання протягом принаймні чотирьох місяців (Зберігання тіла органами влади без будь-якої законної мети).

Винуватість посадовців

Проте у звіті також відмічено, що у перебігу трагічних подій 2 травня 2014 року винувати також і колишні місцеві посадовці, які втекли з України до Російської Федерації. Йдеться скоріш за все, про тодішнього очільника ДСНС Одещини Володимира Боделана та екс-заступника начальника Головного управління МВС в регіоні Дмитра Фучеджи.

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