Отчет ЕСПЧ по трагедии 2 мая 2014 года

Дом профсоюзов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда, во время пожара в Доме профсоюзов погибли 48 горожан.

Об этом сообщает Европейский суд по правам человека.

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В своем отчете Европейский суд по правам человека отметил, что на государстве Украина лежит ответственность из-за:

Неспособности сделать все, что можно чтобы предотвратить, а затем прекратить насилие

Небрежность государственных служащих и органов власти,

Пассивности полиции, которая сделала ее частично ответственной за насилие, что привело к потерям людей

Неспособности обеспечить своевременные меры по спасению лиц, оказавшихся в огненной ловушке

Неспособности обеспечить общественный контроль.

Отсутствия возможности одной из заявительниц получить тело своего отца для погребения в течение по крайней мере четырех месяцев (хранение тела органами власти без какой-либо законной цели).

Виновность должностных лиц

Однако в отчете также отмечено, что в ходе трагических событий 2 мая 2014 года виноваты также и бывшие местные чиновники, которые сбежали из Украины в Российскую Федерацию. Речь идет, скорее всего, о тогдашнем главе ГСЧС Одесской области Владимире Боделане и экс-заместителе начальника Главного управления МВД в регионе Дмитрии Фучеджи.

Напомним, недавно мы писали о докладе Зеленскому по переговорам с США. А также о задержании Дутерте Филиппинами и передаче его в Гаагу.