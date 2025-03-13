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Европейский суд признал Украину виновной по делу 2 мая в Одессе

13 марта 2025 15:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отчет ЕСПЧ по трагедии 2 мая 2014 года
Дом профсоюзов в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда, во время пожара в Доме профсоюзов погибли 48 горожан.

Об этом сообщает Европейский суд по правам человека.

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Выводы ЕСПЧ

В своем отчете Европейский суд по правам человека отметил, что на государстве Украина лежит ответственность из-за:

  • Неспособности сделать все, что можно чтобы предотвратить, а затем прекратить насилие
  • Небрежность государственных служащих и органов власти,
  • Пассивности полиции, которая сделала ее частично ответственной за насилие, что привело к потерям людей
  • Неспособности обеспечить своевременные меры по спасению лиц, оказавшихся в огненной ловушке
  • Неспособности обеспечить общественный контроль.
  • Отсутствия возможности одной из заявительниц получить тело своего отца для погребения в течение по крайней мере четырех месяцев (хранение тела органами власти без какой-либо законной цели).

Виновность должностных лиц

Однако в отчете также отмечено, что в ходе трагических событий 2 мая 2014 года виноваты также и бывшие местные чиновники, которые сбежали из Украины в Российскую Федерацию. Речь идет, скорее всего, о тогдашнем главе ГСЧС Одесской области Владимире Боделане и экс-заместителе начальника Главного управления МВД в регионе Дмитрии Фучеджи.

Напомним, недавно мы писали о докладе Зеленскому по переговорам с США. А также о задержании Дутерте Филиппинами и передаче его в Гаагу.

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