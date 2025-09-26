Відео
Відео

Головна Одеса Ігнорував повістки ТЦК — як покарав суд на Одещині

Ігнорував повістки ТЦК — як покарав суд на Одещині

Дата публікації: 26 вересня 2025 01:36
Штраф за ухилення від військового обліку Одеська область
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: depositphotos

Житель Одещини умисно відмовився ставати на військовий облік. Чоловіка неодноразово попереджали та вручали повістки, але він їх ігнорував. За рішенням суду, йому призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Житель Одещини систематично ухилявся від військового обліку. За матеріалами слідства, він перебував на обліку з початку 90-х років, але цього літа свідомо відмовлявся виконувати вимоги закону. Наприкінці серпня його двічі намагалися викликати до територіального центру комплектування для проходження медичної комісії. Спершу він відмовився отримати повістку, а коли її оголосили в присутності свідків — усе одно не прийшов у призначений час.

Чоловіка попереджали про кримінальну відповідальність, але він продовжував уникати виконання обов’язків. Зрештою справа потрапила до суду.

Як покарали

Суд визнав його винним у вчиненні кримінального проступку за статтею 337 Кримінального кодексу України. При винесенні вироку врахували, що він раніше не судимий, не перебуває на обліку у нарколога чи психіатра, має пом’якшувальні обставини — зокрема щире каяття.

У результаті суд призначив покарання у вигляді штрафу — 6800 гривень. Засуджений має сплатити його протягом місяця після набрання вироком чинності. Якщо ж штраф не буде сплачено вчасно, його можуть замінити громадськими чи виправними роботами або навіть позбавленням волі.

Цивільний позов у цій справі не подавався, потерпілих не було. Речові докази — відеозаписи нагрудних камер поліцейських, які фіксували вручення повісток, залишаться у матеріалах провадження.

Нагадаємо, ми писали, що у Луцьку покарали чоловіка, який напав на співробітника ТЦК. Також ми повідомляли, що на Одещині покарали військового, який побив дружину.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
