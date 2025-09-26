Штраф за ухилення від військового обліку Одеська область

Ігнорував повістки ТЦК — як покарав суд на Одещині
Житель Одещини умисно відмовився ставати на військовий облік. Чоловіка неодноразово попереджали та вручали повістки, але він їх ігнорував. За рішенням суду, йому призначили покарання.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Деталі справи
Житель Одещини систематично ухилявся від військового обліку. За матеріалами слідства, він перебував на обліку з початку 90-х років, але цього літа свідомо відмовлявся виконувати вимоги закону. Наприкінці серпня його двічі намагалися викликати до територіального центру комплектування для проходження медичної комісії. Спершу він відмовився отримати повістку, а коли її оголосили в присутності свідків — усе одно не прийшов у призначений час.
Чоловіка попереджали про кримінальну відповідальність, але він продовжував уникати виконання обов’язків. Зрештою справа потрапила до суду.
Як покарали
Суд визнав його винним у вчиненні кримінального проступку за статтею 337 Кримінального кодексу України. При винесенні вироку врахували, що він раніше не судимий, не перебуває на обліку у нарколога чи психіатра, має пом’якшувальні обставини — зокрема щире каяття.
У результаті суд призначив покарання у вигляді штрафу — 6800 гривень. Засуджений має сплатити його протягом місяця після набрання вироком чинності. Якщо ж штраф не буде сплачено вчасно, його можуть замінити громадськими чи виправними роботами або навіть позбавленням волі.
Цивільний позов у цій справі не подавався, потерпілих не було. Речові докази — відеозаписи нагрудних камер поліцейських, які фіксували вручення повісток, залишаться у матеріалах провадження.
