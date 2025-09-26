Штраф за уклонение от воинского учета Одесская область

Игнорировал повестки ТЦК — как наказал суд на Одесчине
Житель Одесской области умышленно отказался становиться на воинский учет. Мужчину неоднократно предупреждали и вручали повестки, но он их игнорировал. По решению суда, ему назначили наказание.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Житель Одесской области систематически уклонялся от воинского учета. По материалам следствия, он состоял на учете с начала 90-х годов, но этим летом сознательно отказывался выполнять требования закона. В конце августа его дважды пытались вызвать в территориальный центр комплектования для прохождения медицинской комиссии. Сначала он отказался получить повестку, а когда ее объявили в присутствии свидетелей — все равно не пришел в назначенное время.
Мужчину предупреждали об уголовной ответственности, но он продолжал избегать выполнения обязанностей. В конце концов дело попало в суд.
Как наказали
Суд признал его виновным в совершении уголовного проступка по статье 337 Уголовного кодекса Украины. При вынесении приговора учли, что он ранее не судим, не состоит на учете у нарколога или психиатра, имеет смягчающие обстоятельства — в частности искреннее раскаяние.
В результате суд назначил наказание в виде штрафа — 6800 гривен. Осужденный должен оплатить его в течение месяца после вступления приговора в силу. Если же штраф не будет уплачен вовремя, его могут заменить общественными или исправительными работами или даже лишением свободы.
Гражданский иск по этому делу не подавался, потерпевших не было. Вещественные доказательства — видеозаписи нагрудных камер полицейских, которые фиксировали вручение повесток, останутся в материалах производства.
