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Ігри закінчились — в Одесі закрили мережу підпільних казино

13 грудня 2024 15:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі закрили 10 підпільних казино
Правоохоронці викрили підпільне казино. Фото: Одеська прокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі діяла ціла мережа нелегальних гральних закладів. Вона налічувала десять підпільних казино. Під час обшуків у ділків вилучили майна на 54 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та у територіальному управлінні БЕБ в Одеській області у п'ятницю, 31 грудня.

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За даними слідства, в організації незаконного бізнесу брали участь близько 30 людей. Вони не мали ані ліцензій, ані зареєстрованої юридичної особи, і, відповідно, не сплачували податків. Ділки відкривали ігрові зали на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях у середмісті Одеси. Працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами. 

Гравців запрошували лише за попередньою домовленістю, сторонні особи могли потрапити виключно за рекомендаціями постійних клієнтів. Вхід контролювали системою відеоспостереження.

Що загрожує організаторам

Наразі слідство встановлює повне коло осіб, причетних до мережі підпільних ігрових залів. Розслідування ведеться за статтею про незаконне проведення азартних ігор. Зазначимо, що максимальне покарання за цей злочин — 850 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила нові правила для грального бізнесу. Також ми повідомляли, що на Одещині судили організатора підпільного казино.

Одеса поліція азартні ігри казино прокуратура Новини Одеси

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