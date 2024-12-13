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Игры закончились — в Одессе закрыли сеть подпольных казино

13 декабря 2024 15:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе закрыли 10 подпольных казино
Правоохранители разоблачили подпольное казино. Фото: Одесская прокуратура
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе действовала целая сеть нелегальных игорных заведений. Она насчитывала десять подпольных казино. В ходе обысков у дельцов изъяли имущества на 54 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и территориальном управлении БЭБ в Одесской области в пятницу, 31 декабря.

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По данным следствия, в организации незаконного бизнеса участвовало около 30 человек. У них не было ни лицензий, ни зарегистрированного юридического лица, и, соответственно, не платили налоги. Дельцы открывали игровые залы на первых этажах жилых домов и в коммерческих помещениях в центре Одессы. Работали круглые сутки без вывесок или наружной рекламы.

Игроков приглашали только по предварительной договоренности, посторонние могли попасть исключительно по рекомендациям постоянных клиентов. Вход контролировали системой видеонаблюдения.

Что угрожает организаторам

Следствие устанавливает полный круг лиц, причастных к сети подпольных игровых залов. Расследование ведется по статье о незаконном проведении азартных игр. Отметим, что максимальное наказание за это преступление — 850 тыс. грн штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком три года.

Напомним, Верховная Рада приняла новые правила для игорного бизнеса. Также мы сообщали, что в Одесской области судили организатора подпольного казино.

Одесса полиция азартные игры казино прокуратура Новости Одессы

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