У Чорноморську винесли вирок організатору підпільного казино

Лас-Вегас районного масштабу — на Одещині судили організатора підпільного казино
Працівник порту у Чорноморську знайшов собі додатковий заробіток, створивши у місті нелегальний ігровий зал. Підпільне казино викрили правоохоронці, а організатору доведеться платити чималий штраф.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Іллічівського районного суду.
Нелегальне казино
Згідно з матеріалами справи, чоловік орендував приміщення, в якому організував інтерактивний ігровий зал. Він сам керував його роботою й отримував прибуток. А також забезпечував прикриття незаконної діяльності від правоохоронних органів. Зокрема, для конспірації ділок купив мобільний телефон і сім-карту, які використовував тільки для "роботи".
Судове рішення
У суді організатор повністю визнав свою провину і заявив, що кається у своїх вчинках. Суддя призначив йому 170 тис. грн штрафу і заборонив займатися організацією азартних ігор протягом року. Крім того, чоловік має також оплатити 18,1 тис. грн витрат на експертизу. Обладнання казино, в тому числі 18 комп'ютерів, стільці, столи і крісла, конфіскували на користь держави.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про мешканця Одещини, який крав у свого друга гроші з ігрового рахунку в онлайн-казино. Він стверджував, що кошти були йому потрібні для лікування дружини.
Також на Одещині припинили діяльність цілодобового казино.
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