В Черноморске вынесли приговор организатору подпольного казино

Нелегальное игровое заведение в Черноморске. Фото: БЭБ

Сотрудник порта в Черноморске нашел себе дополнительный заработок, создав в городе нелегальный игровой зал. Подпольное казино разоблачили правоохранители, а организатору придется платить немалый штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Ильичевского районного суда.

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Нелегальное казино

Согласно материалам дела, мужчина арендовал помещение, в котором организовал интерактивный игровой зал. Он сам руководил его работой и получал прибыль. А также обеспечивал прикрытие незаконной деятельности от правоохранительных органов. В частности, для конспирации делец купил мобильный телефон и сим-карту, которые использовал только для работы.

Судебное решение

В суде организатор полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в своих поступках. Судья назначил ему 170 тыс. грн штрафа и запретил заниматься организацией азартных игр в течение года. Кроме того, мужчина должен также оплатить 18,1 тыс. грн расходов на экспертизу. Оборудование казино, включая 18 компьютеров, стулья, столы и кресла, конфисковали в пользу государства.

Напомним, ранее мы сообщали о жителе Одесчины, который воровал у своего друга деньги с игрового счета в онлайн-казино. Он утверждал, что средства ему нужны были для лечения жены.

Также в Одесской области прекратили деятельность круглосуточного казино.