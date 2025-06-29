Ден Рейнольдс підняв прапор одеської бригади ТРО

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час концерту. Фото: instagram/imaginedragons

На концерті в рамках туру Loom World Tour фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв над сценою прапор одеської 122 окремої бригади тероборони. Жест співака розчулив публіку й став ще одним символом міжнародної підтримки нашої боротьби.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одеська 122 окрема бригада тероборони.

Реклама

Читайте також:

Imagine Dragons з прапором одеської бригади

Рейнольдс не просто підняв прапор — він поцілував його, підняв високо над головою, показав знак перемоги та з повагою повернув стяг власникам. На сцені в той момент запанувала тиша, а глядачі зустріли жест овацією. У пресслужбі одеської бригади ТрО подякували гурту за цей вчинок.

"Це символічний жест підтримки, який не залишив байдужим жодного українця. Під час виступу синьо-жовтий прапор ще не раз з'являвся на сцені – як нагадування усьому світу, що Україна бореться. Музика об'єднує. Символи надихають. Перемога — попереду", — написали у бригаді.

Хто такий Ден Рейнольдс

Ден Рейнольдс — вокаліст, автор пісень і засновник Imagine Dragons. Гурт відомий не лише хітами як Believer, Demons чи Radioactive, а й своєю громадянською позицією. У 2022 році музиканти вже висловлювали підтримку Україні, виступали на благодійних подіях та публічно засуджували російську агресію.

Нагадаємо, українські прапори заборонили використовувати на концерті гурту Imagine Dragons в Угорщині, та, попри це, музиканти знайшли спосіб висловити свою підтримку Україні. Також ми писали, що в Одесі Вєрка Сердючка заспівала кілька пісень російською та прямо зі сцени нецензурно звернулася до тих, кого це обурює.