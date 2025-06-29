Дэн Рейнольдс поднял флаг одесской бригады ТРО

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время концерта. Фото: instagram/imaginedragons

На концерте в рамках тура Loom World Tour фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял над сценой флаг одесской 122 отдельной бригады теробороны. Жест певца растрогал публику и стал еще одним символом международной поддержки нашей борьбы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одесская 122 отдельная бригада теробороны.

Реклама

Читайте также:

Imagine Dragons с флагом одесской бригады

Рейнольдс не просто поднял флаг — он поцеловал его, поднял высоко над головой, показал знак победы и с уважением вернул знамя владельцам. На сцене в тот момент воцарилась тишина, а зрители встретили жест овацией. В пресс-службе одесской бригады ТрО поблагодарили группу за этот поступок.

"Это символический жест поддержки, который не оставил равнодушным ни одного украинца. Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене — как напоминание всему миру, что Украина борется. Музыка объединяет. Символы вдохновляют. Победа — впереди", — написали в бригаде.

Кто такой Дэн Рейнольдс

Дэн Рейнольдс — вокалист, автор песен и основатель Imagine Dragons. Группа известна не только хитами как Believer, Demons или Radioactive, но и своей гражданской позицией. В 2022 году музыканты уже выражали поддержку Украине, выступали на благотворительных событиях и публично осуждали российскую агрессию.

Напомним, украинские флаги запретили использовать на концерте группы Imagine Dragons в Венгрии, но, несмотря на это, музыканты нашли способ выразить свою поддержку Украине. Также мы писали, что в Одессе Верка Сердючка спела несколько песен на русском и прямо со сцены нецензурно обратилась к тем, кого это возмущает.