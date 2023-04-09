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Іноземець намагався вивезти з Одещини електронні цигарки

9 квітня 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Іноземець намагався вивезти з Одещини електронні цигарки
Приховані електронні цигарки. Фото: ДПСУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" виявили електронні цигарки. Іноземець намагався приховано вивезти їх з України.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

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"Під час огляду транспортного засобу 20-річного громадянина Молдови, в багажному відсіку під обшивкою правоохоронці виявили картонні коробки, в яких знаходились 100 електронних сигарет", — йдеться у повідомленні.

Порушник пояснив, що здійснив покупку товару в Одесі, а в Молдові має намір реалізувати їх за вищою ціною.

Однак, такі дії для горе-бізнесмена завершились вилученням транспортного засобу, товару та притягненням його до відповідальності.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" українські та молдовські митні служби виявили дорогоцінне каміння у громадянина Франції, який перетинав кордон в Україну. Під час спільних заходів було знайдено 290 різнокольорових каменів, які можуть мати значну вартість на ринку коштовних прикрас.

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