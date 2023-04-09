Іноземець намагався вивезти з Одещини електронні цигарки

Приховані електронні цигарки. Фото: ДПСУ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" виявили електронні цигарки. Іноземець намагався приховано вивезти їх з України.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

"Під час огляду транспортного засобу 20-річного громадянина Молдови, в багажному відсіку під обшивкою правоохоронці виявили картонні коробки, в яких знаходились 100 електронних сигарет", — йдеться у повідомленні.

Порушник пояснив, що здійснив покупку товару в Одесі, а в Молдові має намір реалізувати їх за вищою ціною.

Однак, такі дії для горе-бізнесмена завершились вилученням транспортного засобу, товару та притягненням його до відповідальності.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" українські та молдовські митні служби виявили дорогоцінне каміння у громадянина Франції, який перетинав кордон в Україну. Під час спільних заходів було знайдено 290 різнокольорових каменів, які можуть мати значну вартість на ринку коштовних прикрас.